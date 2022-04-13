Güle güle Pjanic! Beşiktaş'tan sonra Barcelona da istemiyor

Beşiktaş'a Barcelona'dan kiralanan Miralem Pjanic beklentilerin çok altında kaldı. Boşnak yıldızın kariyerine İstanbul'da devam etmek istediği bildirildi

Beşiktaş'a transfer olarak tüm dünyada flaş bir etki yaratan Miralem Pjanic, beklenen performansından uzak bir görüntü sergiledi. Ceyhun Kazancı, yıldız futbolcu ile yola devam etmeyeceklerini açıklarken, Fransız basını Pjanic'in olası duraklarını duyurdu.

BARCELONA'DA KALMAYACAK

Pjanic'in sezon sonunda Barcelona'ya döneceğini ancak Katalan ekibinin yıldız futbolcuyla devam etmek istemediği yazılırken, Boşnak yıldızın kariyerine İstanbul'da devam etmek istediği bildirildi. Pjanic ile bir dönem Galatasaray'ın da adı anılıyordu.



SERIE A'DAN İSTENİYOR

Pjanic için İspanya defterinin kapandığının altı çizilirken, yıldız futbolcu için Serie A'dan talipler olduğu vurgulandı.







