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Giresunspor-Beşiktaş

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşıyor.

17.04.2022 - 19:49 |
Giresunspor-Beşiktaş

MAÇTAN DAKİKALAR

8'Umut'un pasında topla buluşan Suleymanov'un ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

7'Şık çalımlarla sol çaprazdan ceza sahasına giren Chiquinho istediği vuruşu yapamadan savunma araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

4'Karşılaşmada henüz iki takım da pozisyona giremedi. Maç orta alanda geçiyor.

İLK 11'LER!

GİRESUNSPOR: Okan, Hayrullah, Sergen, Alexis, Aziz Behich, Traore, Flavio, Chiquinho, Suleymanov, Serginho, Umut.

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi.

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