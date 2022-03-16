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BeşiktaşErsin Destanoğlu yok işte Beşiktaş'ın yeni file bekçisi
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Ersin Destanoğlu yok işte Beşiktaş'ın yeni file bekçisi

Derbide sarı kart görerek cezalı duruma düşen Ersin Destanoğlu'nun yerine Hatayspor maçında Emre Bilgin kalede olacak.

16.03.2022 - 08:29 |
Ersin Destanoğlu yok işte Beşiktaş'ın yeni file bekçisi

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ersin Destanoğlu, cumartesi günü Atakaş Hatayspor maçında takımdaki yerini alamayacak.

Mert Günok'un da sakatlığı yüzünden sezonu kapatması nedeniyle Hatayspor'a karşı siyah-beyazlı takımın kalesini 18 yaşındaki Emre Bilgin koruyacak.

İLK KEZ A TAKIM FORMASI GİYECEK

U-19 takımının kalecisi olan 1.88 boyundaki Emre Bilgin kariyerinde ilk kez A takım forması giyecek.

Teknik Direktör Önder Karaveli ve kaleci antrenörlerinin maça kadar Emre ile özel olarak ilgilenecekleri ifade edildi.

Mert Günok'un sezonu kapatması üzerine maç kadrolarına girmeye başlayan genç eldiven son 15 karşılaşmada yedek soyunmuştu.

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