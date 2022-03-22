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Beşiktaş'ta yeni teknik direktör belli oldu!

Alınan kötü sonuçların ardından, sezon sonunu beklemeden teknik direktör arayışını hızlandıran Beşiktaş'ta yeni isim için prosedürler hızlandırıldı. Beşiktaş yönetimi de onay verdi...

22.03.2022 - 18:23 | | ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör belli oldu!

Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın daha önce sözlü olarak protokol anlaşması yaptığı Fransız teknik adama, Beşiktaş yönetiminin de onay verdiği öğrenildi. Valerien Ismael önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek resmi görüşmeleri yapacak ve imzaların atılması halinde ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacak.

Beşiktaşta yeni teknik direktör belli oldu

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