FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
BeşiktaşBeşiktaş'ta ilk ayrılık! Yola devam etmeyecekler
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta ilk ayrılık! Yola devam etmeyecekler
ABONE OL

Beşiktaş'ta ilk ayrılık! Yola devam etmeyecekler

Beşiktaş yönetimi, tecrübeli orta saha Oğuzhan Özyakup ile yola devam etmeme kararı aldı.

15.04.2022 - 09:18 |
Beşiktaş'ta ilk ayrılık! Yola devam etmeyecekler

Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile gelecek sezonun kadro yapılanmasına başlayan Beşiktaş 'ta Oğuzhan Özyakup gelişmesi yaşandı. Siyah-Beyazlılar sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki orta saha ile yolları ayırma kararı aldı.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, 10 yıldır kadrosunda bulunan Oğuzhan Özyakup ile yola devam etmeme kararı aldı.

19 yaşında Beşiktaş'a transfer olan 3 Türkiye ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye kupası, 1 Süper kupa kazanıp kaptanlığa kadar yükselen orta saha oyuncusu, sezon sonu siyah-beyazlılardan ayrılacak.

Beşiktaşta ilk ayrılık Yola devam etmeyecekler


    SON DAKİKA
    1. Terim istedi Burak Elmas transfer etti 3 yıllık proje 3 ayda bitti! 'Bu kadar parayı nasıl çöpe attınız?'
      Terim istedi Burak Elmas transfer etti 3 yıllık proje 3 ayda bitti! 'Bu kadar parayı nasıl çöpe attınız?'
    2. Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
      Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
    3. Galatasaray'da yeni dönem! Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz!
      Galatasaray'da yeni dönem! Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz!
    4. Terim 6 ay oynattı sonra Avrupa'ya yolladı! Abdullah Avcı'ya bomba teklif 'Size verelim'
      Terim 6 ay oynattı sonra Avrupa'ya yolladı! Abdullah Avcı'ya bomba teklif 'Size verelim'
    5. Fatih Karagümrük maçı öncesi son uyarı! 'Bitirin artık şu işi'
      Fatih Karagümrük maçı öncesi son uyarı! 'Bitirin artık şu işi'
    6. 24 Şubat'ta açıklamıştı! İsmail Kartal kehaneti
      24 Şubat'ta açıklamıştı! İsmail Kartal kehaneti
    7. İki dev dünyaca ünlü yıldızın peşinde! Bonservisi elinde olunca...
      İki dev dünyaca ünlü yıldızın peşinde! Bonservisi elinde olunca...
    8. İlk kez konuştu! 'Vakit kaybetmek istemiyorum'
      İlk kez konuştu! 'Vakit kaybetmek istemiyorum'
    9. Beşiktaş'ta ilk ayrılık! Yola devam etmeyecekler
      Beşiktaş'ta ilk ayrılık! Yola devam etmeyecekler
    10. Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
      Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Terim istedi Burak Elmas transfer etti 3 yıllık proje 3 ayda bitti! 'Bu kadar parayı nasıl çöpe attınız?'

    Terim istedi Burak Elmas transfer etti 3 yıllık proje 3 ayda bitti! 'Bu kadar parayı nasıl çöpe attınız?'

    Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

    Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

    Galatasaray'da yeni dönem! Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz!

    Galatasaray'da yeni dönem! Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz!

    Terim 6 ay oynattı sonra Avrupa'ya yolladı! Abdullah Avcı'ya bomba teklif 'Size verelim'

    Terim 6 ay oynattı sonra Avrupa'ya yolladı! Abdullah Avcı'ya bomba teklif 'Size verelim'

    Sıradaki Haber