Beşiktaş'ta ilk ayrılık! Yola devam etmeyecekler
Beşiktaş yönetimi, tecrübeli orta saha Oğuzhan Özyakup ile yola devam etmeme kararı aldı.
15.04.2022 - 09:18 |
Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile gelecek sezonun kadro yapılanmasına başlayan Beşiktaş 'ta Oğuzhan Özyakup gelişmesi yaşandı. Siyah-Beyazlılar sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki orta saha ile yolları ayırma kararı aldı.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, 10 yıldır kadrosunda bulunan Oğuzhan Özyakup ile yola devam etmeme kararı aldı.
19 yaşında Beşiktaş'a transfer olan 3 Türkiye ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye kupası, 1 Süper kupa kazanıp kaptanlığa kadar yükselen orta saha oyuncusu, sezon sonu siyah-beyazlılardan ayrılacak.