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BeşiktaşBeşiktaş KAP'a bildirdi! 12 milyon eurol'uk anlaşma
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Beşiktaş KAP'a bildirdi! 12 milyon eurol'uk anlaşma

Beşiktaş forma göğüs sponsorluğu için 'Rain' şirketiyle anlaşmaya vardı. Siyah beyazlı kulüp KAP'a açıklama yaptı.

16.03.2022 - 13:00 |
Beşiktaş KAP'a bildirdi! 12 milyon eurol'uk anlaşma

Beşiktaş'a yeni sponsor... Siyah-beyazlı kulüp, Vodafone Park “Güney Tribün” ve “Forma Göğüs” sponsorlukları için Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Şirketimiz ile Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde; 16 Mart 2022 tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar Güney Tribün Sponsorluğu ve 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar Forma Göğüs Sponsorluğu kapsamında Şirketimize toplam 12.250.000 euro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır.”

ÇEBİ: İKİ SENE SONRA, İKİ KATINI ALACAĞIZ

Basın toplantısında konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Gelir ve giderini eşitlediğim bir kulüp hayal ediyorum. Giderleri, kaliteyi düşürmeden aşağı çekmek istiyorum. Altyapı ile bunu desteklemek istiyorum. Rain, iki yıl boyunca forma göğüs sponsorumuz olacak. Tribünlerimizden birinin isim hakkını da onlara verdik. Taraftarlarımız ile bütünleşmelerini istedik.

'İNŞALLAH KALP KRİZİ GEÇİRMEDEN ÖDEMELERİ TAMAMLARSINIZ'

Bize verdikleri sponsorluk desteğinin, göğüs reklamında en önde olduğunu düşünüyorum. İki yıl sonra neden uzun yıllar devam etmeyelim? Beşiktaş'ta vefa vardır. Beşiktaş biriyle yola çıktığında, onunla uzun yıllar devam etmeyi sever. İki yıl sonra, iki katını almayı hedefliyoruz. Bu konuda hazırlıklı olun. İnşallah kalp krizi geçirmeden, ödemeleri tamamlarsınız. Beşiktaş'ı çok sevdiniz ama az para verdiniz. İki sene sonra daha fazlasını alacağız. Bu bir şakaydı, bize büyük destek oldunuz.

'TALISCA DA OLABİLİR, DAHA İYİSİ DE OLABİLİR'

Üstüne iyi bir futbolcu da getirirseniz, bundan daha fazlasını istiyorsanız, bu konu taraftar için çok önemli. Talisca da olabilir, daha iyisi de olabilir. Neden sınırlıyorsunuz ki?" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş KAPa bildirdi 12 milyon euroluk anlaşma

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