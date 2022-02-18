FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
BeşiktaşAlex Teixeira Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte Brezilyalı futbolcun yeni adresi
HaberlerBeşiktaş Haberleri Alex Teixeira Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte Brezilyalı futbolcun yeni adresi
ABONE OL

Alex Teixeira Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte Brezilyalı futbolcun yeni adresi

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira'ya Çin'den teklif geldiği ortaya çıktı.

18.02.2022 - 08:53 |
Alex Teixeira Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte Brezilyalı futbolcun yeni adresi

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira Çin takımlarından transfer teklifleri alırken yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali olabilir. beIN SPORTS muhabiri Gürler Akgün'ün verdiği bilgiye göre, 32 yaşındaki Alex Teixeira'ya Çin'den transfer teklifleri geldi.

Akgün, konuyla ilgili "Alex Teixeira'ya Çin'den teklif var. Kulüp, her oyuncuya gelen teklifi değerlendirecek." derken Teixeira, Beşiktaş'tan önce son olarak Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu'nun formasını giyiyordu.

Çin'de en pahalı oyuncu olmuştu

Kariyerinin zirvesinde Çin'in yolunu tutan Alex Teixeira Şubat 2016'da Jiangsu Suning'e katıldı. Çin ekibinin bu transfer için kasasından tam 50 milyon Euro çıktı. Yıldız orta saha, 2016 yılında bir başka Çin temsilcisi Guangzhou Evergrande tarafından bonservisine 42 milyon Euro ödenen Kolombiyalı Jackson Martinez'i geride bırakarak ara transfer döneminin en pahalı futbolcusu oldu. Ocak 2021'e kadar Jiangsu Suning forması giyen ve çıktığı 153 maçta 73 gol, 43 asistle skora katkı sağlayan Teixeira, Ocak 2021'de takımdan ayrıldı.

Alex Teixeira Beşiktaştan ayrılıyor İşte Brezilyalı futbolcun yeni adresi

    SON DAKİKA

    Dün akşam Fenerbahçe kaybetti sıralamadaki yerimiz değişti!Dün akşam Fenerbahçe kaybetti sıralamadaki yerimiz değişti!
    Saracci, Ömer Bayram, Van Aanholt hiçbiri olmadı! İşte Galatasaray'ın yeni sol bekiSaracci, Ömer Bayram, Van Aanholt hiçbiri olmadı! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki
    Beşiktaş'tan son dakika! Gedson'dan sonra Talisca, Aboubakar ve Cenk Tosun çılgınlığıBeşiktaş'tan son dakika! Gedson'dan sonra Talisca, Aboubakar ve Cenk Tosun çılgınlığı
    Torrent, Fatih Terim'in 'evlatlarına' acımıyor! Galatasaray'dan Trabzonspor'a gidiyorTorrent, Fatih Terim'in 'evlatlarına' acımıyor! Galatasaray'dan Trabzonspor'a gidiyor
    Dün akşam Cüneyt Çakır 2 penaltı verdi Ali Koç'un prensi Almanya'da Dortmund'u perişan ettiDün akşam Cüneyt Çakır 2 penaltı verdi Ali Koç'un prensi Almanya'da Dortmund'u perişan etti
    Fatih Terim'den sonra Florya'da tepeden tırnağa değişim! Önce Torrent sonra Sensibile şimdi de şef scout...Fatih Terim'den sonra Florya'da tepeden tırnağa değişim! Önce Torrent sonra Sensibile şimdi de şef scout...
    İki Brezilya devi Josef de Souza için teklif yaptıİki Brezilya devi Josef de Souza için teklif yaptı
    2017'de babası dün de kendisi 'hayır' diyemedi! Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe imza atıyor...2017'de babası dün de kendisi 'hayır' diyemedi! Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe imza atıyor...
    İşte Cenk Tosun'un Beşiktaş'tan istediği maaşİşte Cenk Tosun'un Beşiktaş'tan istediği maaş
    Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’daÇaykur Rizespor - Başakşehir maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dün akşam Fenerbahçe kaybetti sıralamadaki yerimiz değişti!

    Dün akşam Fenerbahçe kaybetti sıralamadaki yerimiz değişti!

    Saracci, Ömer Bayram, Van Aanholt hiçbiri olmadı! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

    Saracci, Ömer Bayram, Van Aanholt hiçbiri olmadı! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

    Beşiktaş'tan son dakika! Gedson'dan sonra Talisca, Aboubakar ve Cenk Tosun çılgınlığı

    Beşiktaş'tan son dakika! Gedson'dan sonra Talisca, Aboubakar ve Cenk Tosun çılgınlığı

    Torrent, Fatih Terim'in 'evlatlarına' acımıyor! Galatasaray'dan Trabzonspor'a gidiyor

    Torrent, Fatih Terim'in 'evlatlarına' acımıyor! Galatasaray'dan Trabzonspor'a gidiyor

    Sıradaki Haber