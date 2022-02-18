Alex Teixeira Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte Brezilyalı futbolcun yeni adresi

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira Çin takımlarından transfer teklifleri alırken yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali olabilir. beIN SPORTS muhabiri Gürler Akgün'ün verdiği bilgiye göre, 32 yaşındaki Alex Teixeira'ya Çin'den transfer teklifleri geldi.

Akgün, konuyla ilgili "Alex Teixeira'ya Çin'den teklif var. Kulüp, her oyuncuya gelen teklifi değerlendirecek." derken Teixeira, Beşiktaş'tan önce son olarak Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu'nun formasını giyiyordu.

Çin'de en pahalı oyuncu olmuştu

Kariyerinin zirvesinde Çin'in yolunu tutan Alex Teixeira Şubat 2016'da Jiangsu Suning'e katıldı. Çin ekibinin bu transfer için kasasından tam 50 milyon Euro çıktı. Yıldız orta saha, 2016 yılında bir başka Çin temsilcisi Guangzhou Evergrande tarafından bonservisine 42 milyon Euro ödenen Kolombiyalı Jackson Martinez'i geride bırakarak ara transfer döneminin en pahalı futbolcusu oldu. Ocak 2021'e kadar Jiangsu Suning forması giyen ve çıktığı 153 maçta 73 gol, 43 asistle skora katkı sağlayan Teixeira, Ocak 2021'de takımdan ayrıldı.







