Galatasaray'da 3 kadro dışı birden
Ç.Rizespor maçı hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Arda Turan, Morutan ve Halil Dervişoğlu kadro dışı kaldı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman salondaki programla başladı. Sahadaki ısınma, çeviklik top kapma ve pas çalışmalarının ardından hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Duran top çalışmalarıyla antrenman tamamlandı. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ardından Rizespor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
Olimpiu Morutan, Halil Dervişoğlu ve Arda Turan kamp kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: "Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Iñaki Peña, Alexandru Cicâldau, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey."