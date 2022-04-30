Emre Belözoğlu ile Serkan Reçber arasında büyük gerginlik

Kasımpaşa'da oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir 3-2 kazanırken müsabakanın ardından Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile Kasımpaşa Kulübü CEO'su Serkan Reçber arasında tansiyon yükseldi.

Başakşehir, Gulbrandsen'in vuruşunda 4-2 öne geçerken VAR'da incelenen gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, pozisyonun VAR'da incelendiği ve iptal edildiği anlarda çok sinirlendi.

Belözoğlu'nu yardımcıları sakinleştirmeye çalışırken hakem Alper Ulusoy'a da tepki gösterdi. Hakem Ulusoy, Emre Belözoğlu'nu sakin olması yönünde uyarırken Serkan Reçber'le de arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Belözoğlu ve Reçber, birbirinin üzerine yürürken araya futbolcular ve teknik ekip çalışanları girdi.

Olay sonrası iki Futbol adamı da soyunma odasının yolunu tuttu.