Antalyaspor'dan Hatayspor'a farklı tarife! 5 gol, 1 kırmızı kart
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Antalyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Kritik müsabaka ev sahibi ekibin 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Hatayspor'u konuk etti. Heyecan dolu karşılaşma Antalya Stadyumu'nda oynandı. Kritik mücadelede Kadir Sağlam düdük çaldı. Antalyaspor - Hatayspor maçı ev sahibinin 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Antalyaspor'un gollerini Haji Wright (2), Naldo ve Luiz Adriano kaydetti. Hatayspor'da Mame Diouf fileleri havalandırdı. Konuk takımda Ruben Ribeiro kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 47 puana yükseldi. Hatayspor ise 48 puanda kaldı.
ANTALYASPOR - HATAYSPOR: 4-1
GOLLER: 16' Haji Wright, 29' Naldo, 35' Haji Wright, 38' Mame Diouf, 55' Luiz Adriano
KIRMIZI KART: 67' Ruben Ribeiro
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Naldo, Güray, Hakan, Fernando, Ndao, Doğukan, Adriano, Wright
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Adekugbe, Onur, Ruben, Benzia, Saba, Ayoub, Diouf