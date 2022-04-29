FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Adana DemirSporBurak Yılmaz bombası! Süper Lig'e geri dönüyor
HaberlerAdana Demirspor Haberleri Burak Yılmaz bombası! Süper Lig'e geri dönüyor
ABONE OL

Burak Yılmaz bombası! Süper Lig'e geri dönüyor

Sezon sonunda Lille'le yollarını ayırmaya hazırlanan Burak Yılmaz için Adana Demirspor'un yoğun mesai harcadığı öğrenildi.

29.04.2022 - 08:47 |
Burak Yılmaz bombası! Süper Lig'e geri dönüyor

Burak Yılmaz'ın Fransız ekiplerinden Lille ile olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Milli futbolcu için Türkiye'den ilgi var.

Kariyerinin son imzasını atmaya hazırlanan Burak Yılmaz için Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella ısrarcı.

Adana Demirspor'un bir süredir Burak Yılmaz ile ilgilendiği vurgulanırken Montella'nın da isteğiyle Akdeniz ekibinin transferde mutlu sona ulaşmak istediği öne sürüldü.

37 yaşındaki Burak Yılmaz'ın da gelecek sezon Adana Demirspor forması giymeye sıcak baktığı iddia edildi.

Burak Yılmaz bu sezon ne yaptı?

Ligue 1'de ikinci sezonunu geçiren Burak Yılmaz geçen sezon takımıyla lig şampiyonluğu yaşarken çıktığı 33 resmi maçta 18 gol atıp 5 asist yapmıştı.

Yılmaz bu sezon ise 37 resmi maçta süre alırken 7 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Lille ise ligin bitimine dört hafta kala 9. sırada bulunuyor.

Burak Yılmaz bombası Süper Lige geri dönüyor

SON DAKİKA
  1. Yıldız futbolcuyu yedek kulübesine hapsetti 2+1 yıllık sözleşmeyi kaptı!
    Yıldız futbolcuyu yedek kulübesine hapsetti 2+1 yıllık sözleşmeyi kaptı!
  2. Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigo'ya gidiyor onu da yanında götürüyor
    Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigo'ya gidiyor onu da yanında götürüyor
  3. Beşiktaş'ta flaş Pjanic ve Rıdvan Yılmaz gelişmesi! Cevap bekliyorlar
    Beşiktaş'ta flaş Pjanic ve Rıdvan Yılmaz gelişmesi! Cevap bekliyorlar
  4. Adaylar başka hocalarla görüşüyorlar Torrent'in tazminatını görmezden geliyorlar
    Adaylar başka hocalarla görüşüyorlar Torrent'in tazminatını görmezden geliyorlar
  5. Okan Buruk bombası! Görüşme basına sızdı! Tıpkı Ali Koç - Jorge Jesus gibi
    Okan Buruk bombası! Görüşme basına sızdı! Tıpkı Ali Koç - Jorge Jesus gibi
  6. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  7. Burak Yılmaz bombası! Süper Lig'e geri dönüyor
    Burak Yılmaz bombası! Süper Lig'e geri dönüyor
  8. Şu an tek düşüncesi 4'te 4 yapıp Şampiyonlar Ligi bileti alabilmek
    Şu an tek düşüncesi 4'te 4 yapıp Şampiyonlar Ligi bileti alabilmek
  9. G.Saray'da bayram! Berkan - Taylan dönemi bitiyor! Yerlerine '6' numara da hazır '8' de
    G.Saray'da bayram! Berkan - Taylan dönemi bitiyor! Yerlerine '6' numara da hazır '8' de
  10. Jorge Jesus'a sormadan transfer yapıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü
    Jorge Jesus'a sormadan transfer yapıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yıldız futbolcuyu yedek kulübesine hapsetti 2+1 yıllık sözleşmeyi kaptı!

Yıldız futbolcuyu yedek kulübesine hapsetti 2+1 yıllık sözleşmeyi kaptı!

Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigo'ya gidiyor onu da yanında götürüyor

Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigo'ya gidiyor onu da yanında götürüyor

Beşiktaş'ta flaş Pjanic ve Rıdvan Yılmaz gelişmesi! Cevap bekliyorlar

Beşiktaş'ta flaş Pjanic ve Rıdvan Yılmaz gelişmesi! Cevap bekliyorlar

Adaylar başka hocalarla görüşüyorlar Torrent'in tazminatını görmezden geliyorlar

Adaylar başka hocalarla görüşüyorlar Torrent'in tazminatını görmezden geliyorlar

Sıradaki Haber