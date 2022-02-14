Adana Demirspor: 1 - Beşiktaş: 1

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sezonun flaş ekibi Adana Demirspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Yeni Adana Stadı'nda yüksek tempoda geçen karşılaşmada siyah-beyazlı takım, 31. dakikada Alex Teixeira ile öne geçti. 90+2'de Samet Akaydın ev sahibi ekibe 1 puanı getirdi: 1-1.

Beşiktaş, bu sonuçla puanını 38'e, Adana temsilcisi ise 41'e yükseltti. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 3-3 berabere bitmişti.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli

Beşiktaş: Ersin, Kerem, Vida, Welinton, Rıdvan, Atiba, Necip, Ghezzal, Larin, Teixeira, Batshuayi

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

90 +9- 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

90 +9- Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Rachid Ghezzal, oyuna giren oyuncu Güven Yalçın.

90 +7- Sarı kart! Samet Akaydın maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .

90 +3- Gol! Adana Demir Samet Akaydın ile maça denge getiren taraf. Oyuncunun kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1. Goldeki asistin sahibi Tayyib Talha Sanuç.

85- Gole yaklaşan takım Beşiktas oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Rachid Ghezzal. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

83- Oyuncu değişikliği Adana Demir takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Matias Vargas, giren oyuncu Britt Assombalonga.

81- Oyuncu değişikliği! Adana Demir takımında giren oyuncu Alper Uludağ, çıkan oyuncu Kaan Kanak.

77- Adana Demir takımı golü bulabilirdi ama Mario Balotelli çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

66- Ali Sansalan Beşiktas için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Adana Demir yarı sahasına yerleşmiş durumda.

66- 5 Ocak Fatih Terim stadında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Kerem Kalafat, yerine giren oyuncu Mehmet Topal.

66- Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Birkir Bjarnason, oyuna giren oyuncu Younes Belhanda.

65- Adana Demir takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Damjan Djokovic, çıkan oyuncu Benjamin Stambouli.

63- Beşiktas oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Umut Meras, çıkan oyuncu Rıdvan Yılmaz.

63- Oyuncu değişikliği. Alex Teixeira sahadan çıkan oyuncu, Emirhan İlkhan maça dahil olan oyuncu.

54- Serbest vuruş! Ali Sansalan Beşiktas yarı alanında hücumda olan Adana Demir lehine faul çalıyor.

51- Frikik! 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Adana Demir.

46- Adana şehrinde Ev sahibi takım atağı hakemin ofsayt bayrağı ile kesiliyor.

46- Maçın hakemi Ali Sansalan ikinci yarıyı başlatmak üzere. Başlama vuruşunu Beşiktaş takımı yaptı.

45 +7- Mücadelede ilk yarı sona erdi.

45 +1- Sarı kart Hakem sarı kartını Adana Demir kulübesindeki Younes Belhanda için kullanıyor.

45 +1- Sarı kart Maçın hakemi, sarı kartını Mario Balotelli için kullandı.

45- Ali Sansalan Beşiktas için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Adana Demir yarı sahasına yerleşmiş durumda.

44- Sarı Kart! Beşiktaş takımında sarı kart gören isim Michy Batshuayi. Cezalı duruma düşen oyuncu Beşiktaş takımının bir sonraki maçında sahada olamayacak.

44- Sarı kart! Adana Demir takımı sarı kart gören taraf. Kartı gören oyuncu Matias Vargas.

41- Sarı kart! Welinton sarı kart görüyor. Maçın geri kalan süresinde daha dikkatli olması gerekiyor!

38- Frikik! 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Adana Demir.

31- Gol! Skorda dengeyi bozan takım Beşiktaş oldu. Alex Teixeira kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 0-1.

29- Beşiktaş rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

26- Ofsayt! 5 Ocak Fatih Terim stadında ofsayta düşen taraf Beşiktaş takımı oldu.

21- Ofsayt! Deplasman Takımı hücumunda orta hakem ofsayt düdüğünü çalıyor.

19- 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Mario Balotelli ancak isabet yok.

15- Alex Teixeira, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Adana şehrinde skor değişmedi.

11- Rıdvan Yılmaz şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda skor değişmedi.

10- Beşiktaş rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

1- Ve Adana şehrinde oynanan karşılaşma Adana Demir takımının vuruşuyla başladı.

İstanbul takımlarına rakip olduğu son üç Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Adana Demirspor, daha önceki 29 karşılaşmalık süreçte galibiyet alamamıştı. Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla oynadığı son dört maçın üçünü kaybeden Beşiktaş, daha önceki 46 karşılaşmalık süreçte aynı sayıda yenilgi almıştı.

Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla isabetli şut çeken ve gol atan takım Adana Demirspor. Beşiktaş'ın ise geride kalan 24 haftalık süreçte bu şekilde yediği üç golün ikisi sezonun ilk yarısında Adana ekibiyle oynadığı karşılaşmada geldi. 2021/22 Süper Lig sezonunda Adana Demirspor'un en golcü oyuncusu olan Mario Balotelli, aynı zamanda ligde en fazla toplam ve isabetli şut çeken isim konumunda. Matias Vargas bu sezon Süper Lig'de 10 asiste ulaşan ilk oyuncu olurken; Adana Demirspor, Arjantinli oyuncunun gol pası verdiği hiçbir karşılaşmadan mağlup ayrılmadı.Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig deplasmanlarında en fazla gol atan oyuncu olan Michy Batshuayi, bu gollerin üçünü penaltı noktasından kaydetti.

EKSİK İSİMLER DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Josef de Souza ile Va lentin Rosier, Adana Demir maçının kadrosunda yer almıyor. Rosier, sakatlığı nedeniyle takımının Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe ile oynadığı maçta forma giyemedi. Ligin 23. haftasındaki Ye ni Malatyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve bu nedenle Antalya kampında yer alamayan Josef ise Göztepe karşılaşmasında ilk yarıda görev alabildi. Brezilyalı futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın ikinci yarısında sahada yer alamadı. Beşiktaş’ın ligde Antalyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Miralem Pjanic bu karşılaşmada görev alamayacak.

OĞUZHAN KADRODAN ÇIKARILDI

Süper Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Göztepe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden tecrübeli futbolcunun çekilen MR sonucuna göre gerilme ve ödem tespit edildi. Te davisine başlanan Oğuzhan Özyakup, Adana Demirspor deplasmanında forma giyemeyecek.

3 OYUNCU SINIRDA

Ligde bu akşam Adana Demirspor’a konuk olacak Beşiktaş’ta; Cyle Larin, Michy Batshuayi ve Rıdvan Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, bu akşamki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 26. haftasındaki Altay maçında forma giyemeyecek.

DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Siyah-Beyazlı ekip, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamadı. Dış sahada 12 maça çıkan Beşiktaş, bunların sadece ikisini kazanabildi. Antalyaspor’u deplasmanda 3-2 yenen Kartal, Fatih Karagümrük’e ise dış sahada 1-0 üstünlük sağladı. Beşiktaş, dış sahadaki 12 maçta beşer beraberlik ve yenilgi sonunda 11 puan elde edebildi. Deplasmanda 13 gol atan Siyah- Beyazlılar, kalesinde ise 17 gol gördü.

SON 6 KARŞILAŞMADA KAYBETMEDİ

Bu sezon evinde oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Adana Demirspor, 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Demirspor, bu karşılaşmaların beşinde kalesini gole kapattı ve sadece Kayserispor kaşısında bir gol yedi. Öte yandan Demirspor, İstanbul takımlarına rakip olduğu son üç Süper Lig maçında puan kaybetmedi.