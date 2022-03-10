Barcelona - Galatasaray
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyıla karşı karşıya geliyor.
10.03.2022 - 21:50 |
MAÇTAN DAKİKALAR
10'Barcelona, oyunu Galatasaray yarı sahasına yıktı. Temsilcimiz bu dakikalarda hücuma çıkmakta zorlanıyor.
6'Soldan Alba'nın ortasında ceza sahasında Torres'in kötü vuruşunda top yandan dışarı gitti.
3'Atılan uzun topta savunma arkasına sarkan Ferran Torres'ten önce Marcao topu kornere attı.
İLK 11'LER
BARCELONA: Ter Stegen, Dest, Araujo, Garcia, Jordi Alba, Nico, De Jong, Pedri, Adama Traore, Ferran Torres, Depay.
GALATASARAY: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed.