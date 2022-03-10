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Barcelona - Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyıla karşı karşıya geliyor.

10.03.2022 - 21:50 |
Barcelona - Galatasaray

MAÇTAN DAKİKALAR

10'Barcelona, oyunu Galatasaray yarı sahasına yıktı. Temsilcimiz bu dakikalarda hücuma çıkmakta zorlanıyor.

6'Soldan Alba'nın ortasında ceza sahasında Torres'in kötü vuruşunda top yandan dışarı gitti.

3'Atılan uzun topta savunma arkasına sarkan Ferran Torres'ten önce Marcao topu kornere attı.

İLK 11'LER


BARCELONA: Ter Stegen, Dest, Araujo, Garcia, Jordi Alba, Nico, De Jong, Pedri, Adama Traore, Ferran Torres, Depay.

GALATASARAY: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed.

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