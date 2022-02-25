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Almanlar açıkladı! Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da...

Şampiyonlar Ligi finalini St. Petersburg'dan almayı düşünen UEFA, İstanbul da dahil olmak üzere 4 seçeneği masaya yatırdı.

25.02.2022 - 07:41 |
Almanlar açıkladı! Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da...

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz futbola da sıçradı. UEFA'nın 2022 Şampiyonlar Ligi Finali'nde ev sahipliği yapacağını daha önce açıkladığı St. Petersburg'dan organizasyonu çekmeyi düşündüğü dönemde Alman basınından sürpriz bir iddia geldi.

Alman basının önde gelen haber kuruluşlarından Bild, UEFA'nın bu kararı alması halinde önünde 4 alternatif şehir bulunduğunu belirtti. İspanya'dan Madrid, İngiltere'den Londra ve Macaristan'dan Budapeşte'nin yer aldığı aday şehirler arasına İstanbul da eklendi. Bild'in haberine göre; UEFA kararını resmileştirdiği taktirde bu 4 şehirden birinin finale ev sahipliği yapacağı vurgulandı.

Almanlar açıkladı Şampiyonlar Ligi finali İstanbulda...

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