FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Şampiyonlar LigiAjax'a büyük şok! Benfica çeyrek finalde
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Ajax'a büyük şok! Benfica çeyrek finalde
ABONE OL

Ajax'a büyük şok! Benfica çeyrek finalde

Portekiz'de 2-2 sona eren UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Benfica deplasmanda Ajax'ı 1-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

16.03.2022 - 07:04 |
Ajax'a büyük şok! Benfica çeyrek finalde

Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Benfica'yı konuk etti. Heyecan dolu karşılaşma Johan Cruijff Arena'da oynandı. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Carlos del Cerro Grande düdük çaldı. Müsabakadan 1-0 üstün ayrılan Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

AJAX - BENFICA: 0-1

GOL: 77' Nunez

İLK 11'LER

Ajax: Onana, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Alvarez, Berghuis, Tadic, Haller, Antony

Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Rafa, Taarabt, Weigl, Everton, Ramos, Darwin

Ajaxa büyük şok Benfica çeyrek finalde

    SON DAKİKA

    Mesut Özil yorumu olay yarattı! 'Kendisinden bekleneni veremedi ve...'Mesut Özil yorumu olay yarattı! 'Kendisinden bekleneni veremedi ve...'
    Ahmet Nur Çebi onun için 'sırtımda getiririm' demişti! Transferde büyük sürprizAhmet Nur Çebi onun için 'sırtımda getiririm' demişti! Transferde büyük sürpriz
    Süper Lig ekibinde deprem! Transfer yasağı geldiSüper Lig ekibinde deprem! Transfer yasağı geldi
    Ajax'a büyük şok! Benfica çeyrek finaldeAjax'a büyük şok! Benfica çeyrek finalde
    Simeone'den Ronaldo'ya büyük şok! M.United'a güle güleSimeone'den Ronaldo'ya büyük şok! M.United'a güle güle
    Bartuğ Elmaz skandalı ortaya çıktı Marsilya Burak Elmas'ın cevabına şaşırdı kaldıBartuğ Elmaz skandalı ortaya çıktı Marsilya Burak Elmas'ın cevabına şaşırdı kaldı
    Erman Toroğlu'nun sorusu Burak Elmas cephesinde deprem etkisi yarattı! 11 milyon euro'luk kazık...Erman Toroğlu'nun sorusu Burak Elmas cephesinde deprem etkisi yarattı! 11 milyon euro'luk kazık...
    Galatasaray - Barcelona maçına İtalyan hakemGalatasaray - Barcelona maçına İtalyan hakem
    Dünkü derbiden sonra acil toplantı ve Ahmet Nur Çebi'den 'Beşiktaş'ın yeni teknik direktör' kararı!Dünkü derbiden sonra acil toplantı ve Ahmet Nur Çebi'den 'Beşiktaş'ın yeni teknik direktör' kararı!
    Atilla Karaoğlu kimdir? Derbinin hakemi Atilla Karaoğlu nereli, kaç yaşında? Hayatı hakkında merak edilenler!Atilla Karaoğlu kimdir? Derbinin hakemi Atilla Karaoğlu nereli, kaç yaşında? Hayatı hakkında merak edilenler!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mesut Özil yorumu olay yarattı! 'Kendisinden bekleneni veremedi ve...'

    Mesut Özil yorumu olay yarattı! 'Kendisinden bekleneni veremedi ve...'

    Ahmet Nur Çebi onun için 'sırtımda getiririm' demişti! Transferde büyük sürpriz

    Ahmet Nur Çebi onun için 'sırtımda getiririm' demişti! Transferde büyük sürpriz

    Süper Lig ekibinde deprem! Transfer yasağı geldi

    Süper Lig ekibinde deprem! Transfer yasağı geldi

    Ajax'a büyük şok! Benfica çeyrek finalde

    Ajax'a büyük şok! Benfica çeyrek finalde

    Sıradaki Haber