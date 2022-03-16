Ajax'a büyük şok! Benfica çeyrek finalde
Portekiz'de 2-2 sona eren UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Benfica deplasmanda Ajax'ı 1-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi.
16.03.2022 - 07:04 |
Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Benfica'yı konuk etti. Heyecan dolu karşılaşma Johan Cruijff Arena'da oynandı. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Carlos del Cerro Grande düdük çaldı. Müsabakadan 1-0 üstün ayrılan Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
AJAX - BENFICA: 0-1
GOL: 77' Nunez
İLK 11'LER
Ajax: Onana, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Alvarez, Berghuis, Tadic, Haller, Antony
Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Rafa, Taarabt, Weigl, Everton, Ramos, Darwin