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Sadece Türkiye'de değil Cüneyt Çakır dünya basınında...

Dün MHK'nin aldığı son kararla sezon sonuna kadar düdük çalamayacak olan hakemlerin arasında yer alan Cüneyt Çakır dünya basınında da gündeme oturdu.

09.03.2022 - 10:08 |
Sadece Türkiye'de değil Cüneyt Çakır dünya basınında...

MHK'nin devrim niteliğindeki kararı sonrası Süper Lig'de görev yapan 13 hakem listeden çıkarıldı.

TFF'nin açıklamasında "Merkez Hakem Kurulu, göreve geldiğinden bu yana, büyük bir titizlikle yürüttüğü Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının 1. etabını tamamlayarak, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak kadrolarını belirlemiştir. Yeni kadroların Türk futbolu ve Türk hakemliği için hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

MHK'nın listesinde yer almayan hakemler

- Cüneyt Çakır

- Ali Palabıyık

- Abdulkadir Bitigen

- Fırat Aydınus

- Bahattin Şimşek

- Burak Şeker

- Suat Arslanboğa

- Hüseyin Göçek

- Mert Güzenge

- Tugay Kaan Numanoğlu

- Alper Ulusoy

- Halis Özkahya

- Özgür Yankaya (Sadece VAR hakemi olacak.)

SEZON SONUNDA NE OLACAK?

MHK'nin aldığı kararın ardından sezon sonu hakemlerin Süper Lig'de görev yapıp yapmayacağı konusu da tartışılmaya başlandı. Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe bugünkü yazısında MHK Başkamı Ferhat Gündoğdu ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

Attila Gökçe yazısında şunları belirtti;

"MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile konuştum. Şok yaratan radikal kararı “Performans, yıpranma ve gençleştirme” gerekçeleriyle aldıklarını söyledi. Bir anda işsiz kalanlar için de “Sözleşmeleri bulunan hakemlere hak ettikleri tazminat da ödenecektir” dedi. Daha fazla konuşamadık. Onu zorlamadım."

Ferhat Gündoğdu'nun "Tazminatları ödenecektir" ifadesini kullandığı ve üstü çizilen hakemlerin sezon sonundan itibaren de görev yapamayacağı ortaya çıktı.

TÜM DÜNYADA MANŞET OLDU

MHK'nin sürpriz kararı tüm dünyada manşet oldu. FIFA ve UEFA organizasyonlarında yönettiği maçlarla büyük ün kazanan Cüneyt Çakır için verilen kararın büyük şaşkınlık yarattığı ifade edildi.

İspanya'nın önde gelen spor sitelerinden Marca, "Türkiye Futbol Federasyonu, Cüneyt Çakır'ı müsabakalardan çıkardı" başlığını kullandı. Haberde ise "MHK'nin kararı doğrultusunda Cüneyt Çakır ikinci bir emre kadar düdük çalmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Cüneyt Çakır ile birlikte 12 hakemi daha FIFA ve UEFA organizasyonlarından çıkardı." sözlerini kullandı.,

Hırvatistan'da yayın yapan Nacional sitesi de Cüneyt Çakır'ı manşete taşıdı. "Cüneyt Çakır artık Türkiye'de maç yönetemeyecek" başlığını kullanan Nacional, haberin detayında ise "Türkiye Futbol Federasyonu radikal bir karara imza attı. Türkiye'den şaşırtıcı bir haber geldi. Tüm zamanların en iyi Türk hakemi olarak görülen Cüneyt Çakır sezon sonuna kadar maç yönetemeyecek. Bu kararın kulüplerin itirazı sonucunda alındığı ve hakemlerin yaş ortalaması göz önüne alınarak yapıldığı iddia ediliyor." denildi.

Besoccer sitesi de MHK'nin kararını okuyucularına 'Sürpriz' olarak duyurdu. Haberde "Aralarında Cüneyt Çakır'ın da bulunduğu 13 hakem artık yok. Türkiye Futbol Federasyonu tartışmalı bir karar aldı. Pek çok kişi tarafından Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi hakemi olarak bilinen Cüneyt Çakır da FIFA ve UEFA organizasyonlarında artık maç yönetemeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu kararı almasının sebebi ise yeniden yapılanma olarak adlandırılıyor. Alınan bu karar bu haftadan itibaren yürürlüğe girecek ve sezon sonunda neler olacağını beklememiz gerekecek." ifadeleri kullanıldı.

Sadece Türkiyede değil Cüneyt Çakır dünya basınında...

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