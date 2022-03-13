FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
FutbolPonte Preta'a 5 attı Brezilya'yı salladı!
HaberlerFutbol Haberleri Ponte Preta'a 5 attı Brezilya'yı salladı!
ABONE OL

Ponte Preta'a 5 attı Brezilya'yı salladı!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Corinthians'la anlaşmaya varan ve Ponte Preta'yı 5 golle geçen Vitor Pereira Brezilya basını tarafından tam not aldı.

13.03.2022 - 13:29 |
Ponte Preta'a 5 attı Brezilya'yı salladı!

Sezona Fenerbahçe'de müthiş bir başlangıç yapan ancak daha sonra alınan kötü sonuçlar sonrası sarı lacivertli takımdan ayrılan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Premier Lig ekibi Everton'ın kapısından dönmüştü.

53 yaşındaki teknik direktör Everton iddialarının ardından kısa süre sonra Brezilya'nın köklü ekiplerinden Corinthians'la anlaşma sağladı. Pereira, Brezilya'yada da etkili bir başlangıç yaptı.

Corinthians'ın, Ponte Preta takımını 5-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda; "Vitor Pereira ne diyorsa doğrudur. Vitor Pereira hata yaparsa onu affederim. Vitor Pereira'nın 100 hayranı varsa, onlardan biri de benim. Vitor Pereira'nın 1 hayranı varsa, o hayran benim." ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarlarının dikkatini çeken bu paylaşım, sezon başında Fenerbahçe'li taraftarların Pereira için söylediği "Vardır bir bildiği!" sloganını hatırlattı.

Bu sezon Vitor Pereira yönetiminde 17 lig maçına çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet 4 beraberlik 5 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe yönetimi, Kadıköy'de 2-2 sona eren Beşiktaş derbisi sonrası Portekizli teknik adam ile yollarını ayırmıştı. (Sporx)

Ponte Pretaa 5 attı Brezilyayı salladı

    SON DAKİKA

    Malatyaspor'un ardından Süper Lig'den düşecek ikinci takımın sinyalini verdi! 'Şapkadan tavşan çıkarması lazım'Malatyaspor'un ardından Süper Lig'den düşecek ikinci takımın sinyalini verdi! 'Şapkadan tavşan çıkarması lazım'
    'Erteleme' tartışması alev aldı! Beşiktaş'tan Burak Elmas'a çok sert yanıt'Erteleme' tartışması alev aldı! Beşiktaş'tan Burak Elmas'a çok sert yanıt
    Ponte Preta'a 5 attı Brezilya'yı salladı!Ponte Preta'a 5 attı Brezilya'yı salladı!
    Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, GS BJK derbisi ertelendi mi? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, GS BJK derbisi ertelendi mi? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
    Fatih Terim'le olan konuşmasını açıkladı 'Galatasaray'da durumum değişti' dediFatih Terim'le olan konuşmasını açıkladı 'Galatasaray'da durumum değişti' dedi
    Dünya yıldızı Kim Min Jae için kefil oldu Avrupa devi harekete geçti! F.Bahçe'ye teklif...Dünya yıldızı Kim Min Jae için kefil oldu Avrupa devi harekete geçti! F.Bahçe'ye teklif...
    Cedi Osman'dan 14 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ve 2 top çalmaCedi Osman'dan 14 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ve 2 top çalma
    Beşiktaş yönetimi Atiba kararını verdi! Oyuncu 39 yaşında olunca...Beşiktaş yönetimi Atiba kararını verdi! Oyuncu 39 yaşında olunca...
    Xavi 'kilidi açamadık' deyince İspanyol devi onun için harekete geçti! 15 milyon euro...Xavi 'kilidi açamadık' deyince İspanyol devi onun için harekete geçti! 15 milyon euro...
    Barcelona maçında top neredeyse ayağına değmedi! 10 milyon euro'ya gidiyormuş!Barcelona maçında top neredeyse ayağına değmedi! 10 milyon euro'ya gidiyormuş!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Malatyaspor'un ardından Süper Lig'den düşecek ikinci takımın sinyalini verdi! 'Şapkadan tavşan çıkarması lazım'

    Malatyaspor'un ardından Süper Lig'den düşecek ikinci takımın sinyalini verdi! 'Şapkadan tavşan çıkarması lazım'

    'Erteleme' tartışması alev aldı! Beşiktaş'tan Burak Elmas'a çok sert yanıt

    'Erteleme' tartışması alev aldı! Beşiktaş'tan Burak Elmas'a çok sert yanıt

    Ponte Preta'a 5 attı Brezilya'yı salladı!

    Ponte Preta'a 5 attı Brezilya'yı salladı!

    Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, GS BJK derbisi ertelendi mi? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

    Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, GS BJK derbisi ertelendi mi? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

    Sıradaki Haber