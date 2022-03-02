FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
FutbolKız kardeşi ağır yaralandı kendisi ve annesi vefat etti! Gol kralı bombalı saldırı sonucu...
HaberlerFutbol Haberleri Kız kardeşi ağır yaralandı kendisi ve annesi vefat etti! Gol kralı bombalı saldırı sonucu...
ABONE OL

Kız kardeşi ağır yaralandı kendisi ve annesi vefat etti! Gol kralı bombalı saldırı sonucu...

Rusya'nın Ukrayna işgalinin 6.gününde bombalı saldırıda bulunan Rus askerleri golcü futbolcu Dmytro Martynenko ve annesini öldürdü.

02.03.2022 - 09:06 |
Kız kardeşi ağır yaralandı kendisi ve annesi vefat etti! Gol kralı bombalı saldırı sonucu...

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta birçok insan hayatını kaybederken, kayıplar Futbol dünyasını da etkiledi. Gol krallığı yaşayan futbolcu, evlerine isabet eden bomba sonrası hayatını kaybetti...

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta askerlerin yanı sıra sivil insanlar da hayatını kaybetti. Rusya'nın saldırılarına karşı direniş göstermeye çalışan Ukrayna'da siviller kadar sporcular da askeri birliklere katılarak savaşta yer almıştı.

Yaşanan kanlı ve gergin süreç tüm hızıyla devam ederken, Rusya'nın saldırısı sonucu hayatını kaybeden futbolcu Dmytro Martynenko, futbol dünyasında üzüntüye neden oldu.

APARTMANA BOMBA ATILDI, ANNESİ DE KURTULAMADI

Ukrayna basınında yer alan haberde, Kiev'in Gostomel bölgesinde amatör olarak futbol oynayan ve İkinci Lig'de Gol Kralı olarak bölgede adının duyulmasını sağlayan 25 yaşındaki futbolcu, Rus güçlerinin yaşadığı apartmana düzenlediği bombalı saldırıdan kaçamadı ve hayata gözlerini yumdu.

KIZ KARDEŞİ AĞIR YARALI

Martynenko ile birlikte annesinin de hayatını kaybettiği, babası ile kardeşinin ise saldırıdan sağ kurtulduğu belirtildi. Kız kardeşinin 7 yaşında olduğu ve başına gelen şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığı ifade edilirken, durumunun ciddi olduğu ve doktorların tüm imkanları seferber ettiği kaydedildi.

LİGİN EN GOLCÜSÜYDÜ...

Orta saha pozisyonunda oynayan ve FC Gostomel'de forma giyen Martynenko, ligin hem en skorer ismi hem de en iyi oyuncusu konumunda bulunuyordu...

    SON DAKİKA

    Gündeme bomba gibi düşecek transfer iddiası! Balotelli Galatasaray'a Babel Kasımpaşa'ya...Gündeme bomba gibi düşecek transfer iddiası! Balotelli Galatasaray'a Babel Kasımpaşa'ya...
    Torrent Guardiola'dan 'Geleceğin Neymar'ını' istedi Sensibile ve Campos onay verdiTorrent Guardiola'dan 'Geleceğin Neymar'ını' istedi Sensibile ve Campos onay verdi
    Ali Koç savaşın ortasından transfer yapıyor! 9 milyon euro'luk orta sahayı bedavaya...Ali Koç savaşın ortasından transfer yapıyor! 9 milyon euro'luk orta sahayı bedavaya...
    Millilerimiz bunlara alışkın ama... Portekiz maçı öncesi sürpriz gelişmeMillilerimiz bunlara alışkın ama... Portekiz maçı öncesi sürpriz gelişme
    Sakatlıklardan kurtulamadı maliyeti şok ettiSakatlıklardan kurtulamadı maliyeti şok etti
    Kız kardeşi ağır yaralandı kendisi ve annesi vefat etti! Gol kralı bombalı saldırı sonucu...Kız kardeşi ağır yaralandı kendisi ve annesi vefat etti! Gol kralı bombalı saldırı sonucu...
    Geri mi dönüyor? Ünal Aysal'da flaş adaylık açıklamasıGeri mi dönüyor? Ünal Aysal'da flaş adaylık açıklaması
    Fatih Terim gerçeklerini açıkladı Pep Guardiola bombasını patlattı! 'Önce görüştüm sonra...'Fatih Terim gerçeklerini açıkladı Pep Guardiola bombasını patlattı! 'Önce görüştüm sonra...'
    Sörloth'tan Beşiktaş'a şok haber! Oynamak istediği ligi açıkladıSörloth'tan Beşiktaş'a şok haber! Oynamak istediği ligi açıkladı
    Fırat Aydınus'a 11 Şubat'tan beri maç yok! İşte o iddiaFırat Aydınus'a 11 Şubat'tan beri maç yok! İşte o iddia

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gündeme bomba gibi düşecek transfer iddiası! Balotelli Galatasaray'a Babel Kasımpaşa'ya...

    Gündeme bomba gibi düşecek transfer iddiası! Balotelli Galatasaray'a Babel Kasımpaşa'ya...

    Torrent Guardiola'dan 'Geleceğin Neymar'ını' istedi Sensibile ve Campos onay verdi

    Torrent Guardiola'dan 'Geleceğin Neymar'ını' istedi Sensibile ve Campos onay verdi

    Ali Koç savaşın ortasından transfer yapıyor! 9 milyon euro'luk orta sahayı bedavaya...

    Ali Koç savaşın ortasından transfer yapıyor! 9 milyon euro'luk orta sahayı bedavaya...

    Millilerimiz bunlara alışkın ama... Portekiz maçı öncesi sürpriz gelişme

    Millilerimiz bunlara alışkın ama... Portekiz maçı öncesi sürpriz gelişme

    Sıradaki Haber