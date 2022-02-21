Karar çıkmadı son görüşme perşembe günü...

Süper Lig maçlarının yayın ihalesi için bugün karar çıkması bekleniyordu ancak beklenen olmadı.

Noter huzurunda saat 11.00'de gelen revize tekliflerin açılmasının ardından başlayan komisyon toplantısı, saat 15.00'te sona erdi. Toplantıda nihai bir karara varılamadı.

TFF ile Kulüpler Birliği perşembe saat 15.00'te yeniden bir araya gelecek. Komisyon perşembe günü Kulüpler Birliği toplantısı öncesi teklif veren 2 yayıncıyla tekrar görüşecek. Karar ise 28 Şubat Pazartesi günü verilecek.