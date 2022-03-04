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İtalyaYıldız futbolcu Müslüman olduğunu açıkladı
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Yıldız futbolcu Müslüman olduğunu açıkladı

Dünyaca ünlü Hollandalı futbolcu Clerance Seedorf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İslam'ı seçerek Müslüman olduğunu duyurdu. Seedorf, ismini değiştirmeyeceğini ve ailesi tarafından kendisine verilen adıyla yaşamına devam edeceğini söyledi.

04.03.2022 - 19:05 |
Yıldız futbolcu Müslüman olduğunu açıkladı

İslam'ı seçerek Müslüman olan ünlüler arasına dünyanın önde gelen kulüplerinde forma giyen Hollandalı futbolcu Clerance Seedorf da dahil oldu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Seedorf, "İslam'a katılmaktan dolayı çok mutlu ve memnunum" ifadelerini kullandı.

ADINI DEĞİŞTİRMEYECEK

Kız arkadaşının kendisine İslam'ı derinlemesine öğrettiğini söyleyen Seedorf, "Müslümanlığı seçmemi kutlayan tüm güzel mesajlara teşekkürler. Dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerime selam söylüyorum. İslam'a katılmaktan çok mutlu ve memnunum." dedi

Seedorf, ismini değiştirmeyeceğini ve ailesi tarafından kendisine verilen adıyla yaşamına devam edeceğini söyledi.

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