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İtalyaAtalanta'nın Merih Demiral planı ortaya çıktı! 20'ye al 35'e sat
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Atalanta'nın Merih Demiral planı ortaya çıktı! 20'ye al 35'e sat

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Atalanta önce Merih Demiral'ın bonservisini satın alacak daha sonra milli stoperi 35 milyon euro civarında bir rakama satacak.

24.04.2022 - 09:25 |
Atalanta'nın Merih Demiral planı ortaya çıktı! 20'ye al 35'e sat

Atalanta, Juventus'tan 3 milyon Euro bedelle kiraladığı Merih Demiral'ın bonservisini almak için Juventus ile görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan basınında yer alan habere göre Atalanta, Merih Demiral için 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bergamo ekibinin Merih Demiral için gelecek 35 milyon Euro civarındaki teklifleri değerlendirmeye alacağı ve yıldız futbolcudan para kazanmak istediği iddia edildi.

Atalanta'nun Merih Demiral için gelecek tekliflere açık olduğu ve tekliflerin değerlendirmeye alınabileceği aktarıldı.

Merih Demiral, Atalanta formasıyla bu sezon 37 karşılaşmada görev yaparken 2 gol atıp 2 asist yaptı. Transfermarkt verilerine göre Merih Demiral'ın piyasa değeri 30 milyon Euro...

Atalantanın Merih Demiral planı ortaya çıktı 20ye al 35e sat

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