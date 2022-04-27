Müzmin sakat Falcao'dan bir imza daha

Sezon başında Galatasaray 'dan ayrılarak İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao'nun takımdaki geleceği merak ediliyordu. İddialara göre Kolombiyalı golcü, Rayo Vallecano ile 1 yıl daha sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.



1 YIL DAHA İMZA

ESPN'de yer alan habere göre Rayo Vallecano ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı forvet Radamel Falcao, önümüzdeki günlerde Madrid kulübüyle olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatacak.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İMZALAYACAK

İspanyol kulübü, 36 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu takımda tutmak isterken, ufak detayların çözülmesinin ardından önümüzdeki günlerde resmi imzaların atılması planlanıyor. Her iki tarafın da sözleşme yenilemeye sıcak bakması nedeniyle konunun kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Kariyerinde Atletico Madrid, Manchester United ve Chelsea gibi Avrupa devlerinin formalarını giymiş olan Falcao, sezon başında 2019 yılında transfer olduğu Galatasaray'dan ayrılarak, Rayo Vallecano'nun yolunu tutmuştu. İspanyol ekibinde sezona hızlı bir giriş yapan golcü futbolcu, 9 haftada attığı 5 golle adından söz ettirmişti. Ancak sonrasında Kolombiyalı yıldızın yaşadığı sakatlıklar kadroda devamlılığına engel olmuştu.







