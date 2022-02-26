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İspanyaİspanya'da Enes Ünal kasırgası! Tek başına Getafe'yi ligde tutuyor
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İspanya'da Enes Ünal kasırgası! Tek başına Getafe'yi ligde tutuyor

Milli yıldız Enes Ünal, Getafe - Alaves maçında attığı 2 golle takımını sırtladı ve Benzema'nın ensesine yapıştı.

26.02.2022 - 20:20 |
İspanya'da Enes Ünal kasırgası! Tek başına Getafe'yi ligde tutuyor

Bu sezon La Liga'da gösterdiği performansla parlayan Enes Ünal, ligin 26. haftasında da 2 golüyle sahne aldı. Getafe'nin son haftalardaki en golcü futbolcusu olan milli yıldız, gol sayısını 13'e yükseltmeyi başardı. İspanya La Liga'da oynanan Getafe – Alaves maçına ilk 11'de başlayan Enes Ünal, takımının 2 golünü attı ve sahadan puanla ayrılmasını sağladı.

Maçın ilk yarısı sona ermeden 1-0 geriye düşen Getafe, ikinci yarıya Enes Ünal'ın golüyle başladı. Golcü oyuncunun beraberlik golünün ardından kalesinde bir gol daha gören La Liga ekibi, yine Enes ile beraberliği yakaladı. Karşılaşma, 2-2 sona erirken golleriyle yıldızlaşan isim Enes Ünal oldu. Bu sezon İspanya'yı kasıp kavuran Enes Ünal, gol sayısını 13'e yükseltti. Böylelikle gol krallığı yarışında 18 gollü Benzema'nın ardından Vinicius Junior ve De Tomas ile birlikte 2. sırayı paylaştı. 

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