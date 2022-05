İngiliz ekibi Blackburn Rovers, stadını Müslümanlara açtı!

İngiltere Championship’te mücadele eden Blackburn Rovers, örnek bir davranışa imza attı. Ada ekibi, kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, bayram namazı için stadının kapılarını Müslümanlara açtığını açıkladı.

32 bin kişilik Ewood Park Stadı’nda yaklaşık bin kişi bayram namazını yeşil zeminde kıldı. Namazın kılındığı anın görüntülerini de paylaşan Blackburn Rovers, "Blackburn Rovers'taki herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Bu sabah Rovers, ülkede bayram namazının sahasında kılındığı ilk futbol kulübü oldu" notunu ekledi.

Blackburn Rovers, mücadele ettiği İngiltere Championship'te 66 puanla 9. sırada yer alıyor.

🌙 Eid Mubarak from everyone at Blackburn Rovers.



This morning #Rovers became the first football club in the country to host Eid prayers on the pitch. 💙#EidMubarak 🔵⚪️ pic.twitter.com/Pw0LHkqjg5