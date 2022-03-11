Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'dan sonra bir ayrılık daha

Fransa Ligi'nde geride kalan sezonun şampiyonu Lille bu sezon beklentilerin çok uzağında kaldı. Avrupa'nın en büyük takımlarından Paris Saint Germain'i geçerek adından söz ettiren Lille'de yaşanan bu düşüş sonrası ayrılıklar gerçekleşti.

Türkler şampiyonluğu getirdi

Lille'in şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda takımın iskeletini oluşturan isimler arasında Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz vardı. Lille'in kadrosunda aynı zamanda genç oyuncu Mustafa Kapı da bulunmaktaydı.



Mustafa ve Yusuf ayrıldı

Lille'de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Yazıcı, Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'ya kiralandı. Takıma geldiğinden beri forma yüzü göremeyen Mustafa Kapı ise Adana Demirspor'a transfer oldu.



Yeni bir iddia gündeme geldi

Ajansspor'un haberine göre; 2018 yazında İstanbulspor'dan transfer olduğu Lille'de gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Mehmet Zeki Çelik ile ilgili bir iddia gündeme geldi.



Zeki Çelik gönderilebilir



Fransız temsilcisi sezon sonunda sözleşmesinin son yılına girecek olan Zeki Çelik ile yollarını ayırmayı düşünürken Çelik'in transferinden para kazanmayı hedefliyor. İyi bir bonservis bedeli ile Çelik'i satmak isteyen Lille Clermont ile sözleşmesi sona erecek olan Akim Zededka ile doldurmayı planlıyor.



2 gol 1 asist

Burak Yılmaz ile beraber Lille forması giyen 25 yaşındaki milli futbolcu Zeki Çelik bu sezon Lille formasıyla 29 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Geçen sezon Fransa Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Lille'de en önemli isimlerden biri olan Çelik devre arasında büyük takımların gündemine gelmişti.