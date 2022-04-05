Kylian Mbappe boş sözleşme!

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain adı Real Madrid'le anılan Kylian Mbappe'yi takımda tutmak için çalışmalarını hızlandırdı. Ligue 1 devi, Fransız futbolcunun transferine engel olmak için sürpriz bir hamlede bulunma kararı aldı.



Lorient maçının ardından açık kapı bıraktı

Paris Saint Germain'i Lorient'i 5-1 mağlup ettiği maçın ardından ayrılık iddialarının sorulmasına cevap veren Kylian Mbappe, "Gelecek yıl mı? Bilmiyorum. Henüz kararımı vermedim. Düşünüyorum, hata yapmak istemiyorum. Paris Saint Germain'de kalmam mümkün mü? Elbette" diye konuşmuştu.



Kylian Mbappe'nin bu sözleri Fransız devinin taraftarlarını da heyecanlandırdı. Paris Saint Germain'de bu sezon 39 müsabakada forma şansı bulan Kylain Mbappe rakip fileleri 28 kez havalandırma başarısı gösterdi. Kylian Mbappe aynı süreçte takım arkadaşlarına 20 asistlik katkı sağladı.



Paris Saint Germain'den boş sözleşme teklifi

Fransız basını geçtiğimiz günlerde geleceği merak konusu olan Kylian Mbappe ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulunmuştu. Real Madrid ve Barcelona gibi dev kulüplerin transfer listesinde bulunduğu iddia edilen genç isme Paris Saint Germain'in boş bir sözleşme önerdiği ve kendi maaşını kendisinin belirlemesinin istendiği belirtilmişti.



PSG'den sürpriz bir hamle daha

Fransız basınının önde gelen haber kuruluşlarından L'Equipe; Real Madrid'le anılan Kylian Mbappe ile son kez bir görüşmede bulunmak için çalışmalarını hızlandırdı. Fransız ekibinin geleceği hakkında henüz karar veremeyen genç oyuncuya takım kaptanlığını teklif ettiği vurgulandı.



Marquinhos 9 yıldır kolunda bulunduruyor

Paris Saint Germain'in teklifini kabul etmesi halinde Kylian Mbappe'nin Fransız devinde 9 yıldır kaptan olarak görev alan Marquinhos'tan bu görevi alacağı kaydedildi. (Skorer)







