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FIFA'dan Rusya'ya tarihi yaptırım!

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken FIFA'dan yaptırım kararı geldi. FIFA, Rusya uluslararası müsabakarda Rusya adı altında yarışmasını, Rusya'da oynamasını ve Rusya bayrağı ve milli marşı kullanmasını yasakladı.

27.02.2022 - 23:00 |
FIFA'dan Rusya'ya tarihi yaptırım!

FIFA, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrası kararlarını açıkladı.

İŞTE FIFA'NIN RUSYA'YA YAPTIRIMLARI

- Rusya Futbol Birliği'nden takımların katıldığı maçlarda Rusya bayrağı olmayacak ve Rusya milli marşı kullanılmayacak.

- Rusya topraklarında uluslararası hiçbir maç oynanmayacak.

- Rusya'nın tarafsız sahada oynayacağı maçlarda taraftar olmayacak.

- Rusya'yı temsil eden üye dernek, 'Rusya' adı atında değil 'Rusya Futbol Birliği' adı altında maçlara çıkacak.

TÜM MAÇLARDAN MEN KONUSU MASADA

FIFA, açıklamasında "Ukrayna'daki durum hızla iyileşmezse yakın gelecekte Rusya'yı uluslararası müsabakalardan men dahil tüm yaptırımları hazırda tutmaktadır. Bu nedenle Uluslarası Olimpiyat Komitesi, UEFA ve tüm diğer Spor organizasyonlarıyla iletişim halindedir." ifadelerini kullandı.

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