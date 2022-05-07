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FutbolFB BJK derbi bilet fiyatları ve muhtemel 11’ler! Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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FB BJK derbi bilet fiyatları ve muhtemel 11’ler! Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 36’ncı haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak maçın hakemi Arda Kardeşler olurken, Kardeşler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş derbi biletlerinin fiyatları da açıklandı. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe bilet fiyatları ne kadar, BJK FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

07.05.2022 - 11:09 |
FB BJK derbi bilet fiyatları ve muhtemel 11’ler! Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig 36. Hafta fikstürü içinde yer alan Beşiktaş Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın dev mücadelesine ilişkin detaylar belli oldu. Peki, BJK FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB BJK derbi bilet fiyatları ve Beşiktaş Fenerbahçe maçı saati…

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı 8 Mayıs 2022 Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak. Heyecanlı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ve diğer Süper Lig maçları Beinsports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI

  1. Kategori: 490TL
  2. Kategori: 450TL
  3. Kategori: 390TL
  4. Kategori: 375TL
  5. Kategori: 325TL
  6. Kategori: 295TL
  7. Kategori: 200TL
  8. Kategori: 175TL

VIP 100: 1.500TL

VIP 101-126: 1.250TL

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte; Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler sakatlıkları sebebiyle, Serdar Aziz ise sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. 

Öte yandan Fenerbahçe’de 4 isim de sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte; Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş ile Filip Novak, Beşiktaş maçında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek ligin 37’nci haftasındaki Fatih Karagümrük mücadelesinde görev alamayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın Beşiktaş maçına şu 11’le çıkması bekleniyor: "Altay, Osayi-Samuel, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar Dursun."

BJK - FB MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş

Ersin

Welinton

Serdar

Montero

Rosier

Atiba

Emirhan

Rıdvan

Ghezzal

Larin

Batshuayi

Fenerbahçe

Altay

Osayi

Serdar Aziz

Szalai

Ferdi Kadıoğlu

Gustavo

İrfan Can

Mert Hakan

Zajc

Rossi

Serdar Dursun

 

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