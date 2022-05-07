FB BJK derbi bilet fiyatları ve muhtemel 11’ler! Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig’in 36’ncı haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak maçın hakemi Arda Kardeşler olurken, Kardeşler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş derbi biletlerinin fiyatları da açıklandı. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe bilet fiyatları ne kadar, BJK FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig 36. Hafta fikstürü içinde yer alan Beşiktaş Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın dev mücadelesine ilişkin detaylar belli oldu. Peki, BJK FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB BJK derbi bilet fiyatları ve Beşiktaş Fenerbahçe maçı saati…
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı 8 Mayıs 2022 Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak. Heyecanlı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ve diğer Süper Lig maçları Beinsports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI
- Kategori: 490TL
- Kategori: 450TL
- Kategori: 390TL
- Kategori: 375TL
- Kategori: 325TL
- Kategori: 295TL
- Kategori: 200TL
- Kategori: 175TL
VIP 100: 1.500TL
VIP 101-126: 1.250TL
SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte; Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler sakatlıkları sebebiyle, Serdar Aziz ise sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.
Öte yandan Fenerbahçe’de 4 isim de sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte; Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş ile Filip Novak, Beşiktaş maçında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek ligin 37’nci haftasındaki Fatih Karagümrük mücadelesinde görev alamayacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın Beşiktaş maçına şu 11’le çıkması bekleniyor: "Altay, Osayi-Samuel, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar Dursun."
BJK - FB MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Ersin
Welinton
Serdar
Montero
Rosier
Atiba
Emirhan
Rıdvan
Ghezzal
Larin
Batshuayi
Fenerbahçe
Altay
Osayi
Serdar Aziz
Szalai
Ferdi Kadıoğlu
Gustavo
İrfan Can
Mert Hakan
Zajc
Rossi
Serdar Dursun