CSKA Moskova'ya daha yeni imza atmıştı! FIFA açıkladı Yusuf Yazıcı depremi...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi tüm dünyada şok etkisi yarattı. Tüm ülkeler ve tüm markalar Rusya'ya yaptırım uygulamaya başladı. Rusya'ya bir yaptırım da FIFA'dan geldi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, "Rusya Futbol Birliğine (FUR) bağlı kulüplerin, 10 Mart 2022 tarihi veya öncesinde yabancı oyuncu ve antrenörleri ile karşılıklı anlaşmaya varmamaları halinde, yabancı oyuncu ve antrenörlerin Rusya'dan çıkışını kolaylaştırmak amacıyla, yabancı oyuncular ve antrenörler, Rusya'da sezon sonuna kadar (30 Haziran 2022) söz konusu FUR'a bağlı kulüplerle olan iş sözleşmelerini tek taraflı olarak askıya alma hakkına sahip olacak." ifadeleri kullanıldı.

FIFA'nın kararına göre, bir sözleşmenin askıya alınması, oyuncuların ve antrenörlerin 30 Haziran 2022'ye kadar "sözleşme dışı" sayılacağı ve bu nedenle herhangi bir sonuçla karşılaşmadan başka bir kulüple sözleşme imzalama özgürlüğüne sahip olacağı anlamına geliyor.



GÖZLER YUSUF YAZICI'YA ÇEVRİLDİ

FIFA'nın bu kararı sonrası gözler Yusuf Yazıcı'ya çevrildi. Ocak transfer döneminde Lille'den CSKA Moskova'ya satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanan milli futbolcunun kararını ne yönde vereceği merak konusu oldu. Rusya'ya transferinin ardından çıkışa geçen Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'da 3 maçta, iki gol, iki asist yaptı.

HOCASI DA MEMNUN

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Aleksey Berezutski, başarılı orta saha oyuncusunun performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Yusuf'un sahada özgür hareket edeceğini söyleyen genç teknik adam, "Yusuf, oyun için çok iyi bir his veriyor. Boş alanları görüyor ve setleri mükemmel oynuyor. Hazırlık maçlarında birkaç asist yapmıştı. Bazen sahadaki diğer oyuncular gibi net bir rolü olacak, bazen de oyunun gidişatına göre bu durum değişecek. 4-2-3-1 ya da 4-4-2 oynadığımızda 10 numara ya da 2. forvet oynamak, Yusuf gibi özgür futbolcular için ideal. Yusuf bazen rolünü kendisi belirleyecek, pozisyonunu seçecek her zaman patlama yapacak durumda olacak" diye konuştu.

MENAJERİNDEN AYRILIK AÇIKLAMASI

Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Rus basınına yaptığı açıklamada Yusuf Yazıcı'nın sezonu CSKA Moskova'da tamamlayacağını bildirdi. Adem Cebeci, "Yusuf Yazıcı, CSKA'dan ayrılmayacak. Buradayız." dedi. Adem Cebeci'nin açıklamalarının ardından Yusuf Yazıcı'nın sezonu Rusya'da tamamlayacağı ve sezon sonunda Lille'e geri döneceği belirtildi.

CSKA'NIN YUSUF PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Transfer sonrası Yusuf Yazıcı, "O zaman başlayalım" paylaşımını yapmıştı. CSKA Moskova'nın Yusuf Yazıcı transferini duyurduğu paylaşım ortalığı karıştırdı. Rus ekibinin milli futbolcunun transferini açıklarken hazırladığı videoda yer alan ifadeler tepki çekmişti. CSKA Moskova Yusuf Yazıcı'nın transferini açıkladığı paylaşımda, "Merhaba Yusuf, seni bekliyoruz neredesin? Sözleşme imzalamaya hazırız. Yusuf burası Rusya! Burada çok Natasha var!" ifadelerini kullanmış ve büyük tepki almıştı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde büyük tepkiye neden olurken, kulüp ise paylaşımı yayından kaldırılmıştı.

GENEL YAYIN YÖNETMENİ ÖZÜR DİLEDİ

CSKA TV Genel Yayın Yönetmeni Katerina Kirilcheva konuyla ilgili özür diledi. Katerina Kirilcheva açıklamasında, "Medya grubumuz tarafından yayınlanan tanıtım videosu için en içten özürlerimi sunarım. Başlangıçta tamamen farklı bir senaryo planlandı ve onaylandı, ancak oyuncunun varlığı olmadan gerçekleştirilemezdi. Zamanın az olması nedeniyle böyle bir fikir ortaya atıldı ve açıkça görüldüğü üzere uygunsuz bulundu. Bir kez daha hayranlarımızdan, özellikle kızlardan ve kişisel olarak Yusuf'tan özür dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

"APTALCA BİR VİDEO"

Rusya Futbol Federasyonu Etik Kurulu Başkanı Andreev videonun yayınlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Aptalca bir video! Kadınlarımız hakkında saldırgan bir paylaşım. Böyle şaka mı olur? Etik kurulumuz bu durumu değerlendirecek." sözleriyle tepki göstermişti.

Öte yandan Rus ekibinde bu paylaşımı yapan kişinin görevine son verildiği iddia edilmişti.







