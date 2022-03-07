Büyük umutlarla transfer edilmişti! 12 maçtır...

Ali Akman performansı ile Hollanda'da gündem oldu. 2021 Mart'ında Bursaspor'dan bedelsiz bir şekilde Almanya takımı Frankfurt'a transfer olan ve geçen yazda Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e transfer olan genç forvet son haftalardaki formsuzluğu ile dikkat çekiyor.

Hocası da eleştirdi



Akşam'ın Hollanda basınından derlediği habere göre; NEC Niijmegen Teknik Direktörü Rogier Meijer de Ali Akman'ın performansından memnun değil. Meijer, Ali Akman'la ilgili, "Her hafta yüksek seviyeyi kaldırabilecek ve gol atabilecek açık sözlü bir forvetimiz yok. Ama bu istatistiği farklı bir şekilde de yorumlayabilirsiniz. Gol atabilen ve bir kişiye bağımlı olmayan yeterli sayıda oyuncumuz var. Bir sebepten dolayı dokuzuncu sıradayız" ifadelerini kullandı.



Ali Akman'a sözlerini hatırlattılar



Ali Akman, Nijmegen forması ile gollerine erken başlamış ve gol attığı Pec Zwoelle maçının ardından kendisine yöneltilen, "Kaç gol atmayı hedefliyorsun?" sorusuna, "Gollerimi 15'ten sonra saymaya başlayacağım. Kendime hedefler koymamam gerekiyor ve minimum 15 gol atmalıyım. 15'ten sonrasını sayacağım. Goller atmayı seviyorum, mutluyum ve devamı gelecek." şeklinde yanıt vermişti. Hollanda basını genç forvete bu sözlerini hatırlatarak, Ali Akman için, "Sezona enerjik başlayıp en az 15 gol atacağını söyledi, fakat kısa sürede futboldaki eksiklikleri göz önüne alındığında NEC Nijmegen için ideal bir forvet olmadığını kanıtladı." yorumunda bulundu.



12 maçtır gol atamıyor



Ali Akman NEC Nijmegen formasını giydiği 2. maçta golle tanışmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Nijmegen formasıyla 5 golü bulunan 19 yaşındaki forvet son golünü Cambur karşısında atmıştı. 12 maçtır golle buluşmayan Ali Akman bu sezon 24 maça çıkıp 1213 dakika sahada kaldı.







