Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Fenerbahçe maçı kadrosu!

Süper Lig'in 36. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Sezonun son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Fenarbahçe maçı, her iki takımın Avrupa Kupalarındaki hedefi doğrultusunda büyük önem taşıyor. Beşiktaş, Avrupa Kupaları için mücadele edecek. Fenerbahçe ise, Şampiyonlar Ligi'ne ikincilik koltuğunda oturarak derbi mücadelesinde tüm kozlarını sahada sürecek. Peki, Derbi saat kaçta? Beşiktaş Fener maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe Beşiktaş maçı kadrosu!

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 36'ıncı Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Emirhan, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Zajc, Rossi, Serdar Dursun