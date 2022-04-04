Ali Koç gençlere yatırım yapmaya devam ediyor! F.Bahçe'den bir sürpriz hamle daha

18 Mart'ta Ferdi Kadıoğlu, İsak Vural, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Ertuğrul Çetin ve Melih Bostan'la sözleşme imzalayararak geleceğin kadrosunu oluşturma adına sağlam temeller atan Ali Koç'un genç yetenekleri yakından takip ettiği öğrenilirken, başkanın kendisine önerilen futbolculara tek tek göz attığı hatta scout ekibine 'çalışmalarınıza bu yönde devam edin' talimatını verdiği belirtildi.









Fenerbahçe'nin gelecek 10 yılını planlamak ve ekonomik açıdan devrim yaratmak isteyen sarı lacivertlilerin kadro mühendisliğine tam gaz devam ettiği anlaşılırken, Ali Koç'un sadece Süper Lig ve TFF 1.Lig değil alt ligleri bile taradığı bildirildi. 3.Lig kulüplerinden Erzincan 24'ten gelmesine rağmen 1,5 senede Barcelona maçlarına çıkmayı başaran, hatta milli takımın en büyük silahlarından biri olan Kerem Aktürkoğlu etkisi yaratmak isteyen Ali Koç'a Ümraniyespor alt yapısında yetişen Alperen Ayvaz'ın isminin verildiği ortaya çıkarken, stiliyle Arda Güler'i andıran orta sahanın bazı Anadolu ekipleri tarafından da takibe alındığı aktarıldı.

10 numara ve orta sahanın solunda görev alan Alperen Ayvaz dün Serinhisarspor deplasmanında oyuna sonradan dahil olurken, 2000 doğumlu yeteneğin milli takım alt yaş gruplarında forma giymesi ise dikkatlerden kaçmadı. Şu anda Bucak Belediye Oğuzhanspor'da oynayan Alperen Ayvaz ocak ayında Karadeniz Ereğlispor'dan transfer edilmişti.