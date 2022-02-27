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Alanyaspor-Konyaspor: 5-1

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor kendi sahasında İttifak Holding Konyaspor'a gol yağdırdı: 5-1. İkinci sırada yer alan yeşil-beyazlı takımın galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

27.02.2022 - 18:19 |
Alanyaspor-Konyaspor: 5-1

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftasında gol yağmuru devam ediyor. Geçen hafta Trabzonspor'a 4-0 yenilen Alanyaspor, ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor'a fark attı: 5-1.

Ev sahibi ekibin gollerini 26. dakikada Adil (k.k.), 33'te Umut Güneş, 38'de Diedhou (pen.), 43'te Novais ve 87'de Oğuz Aydın attı. Konuk takımın tek sayısı 11'de Abdülkerim Bardakçı'dan geldi.

Konyaspor'un yedek kalecisi Eray Birniçan kulübede kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla 4 maçtır galibiyete hasret kalan Konyaspor 49'da kaldı. Akdeniz temsilcisi ise puanını 42'ye yükselterek üst sıralar için iddiasını sürdürdü.

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