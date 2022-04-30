GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Şampiy10Dünyanın en ünlü menajerlerinden Mino Raiola hayatını kaybetti
HaberlerŞampiy10 Haberleri Dünyanın en ünlü menajerlerinden Mino Raiola hayatını kaybetti
ABONE OL

Dünyanın en ünlü menajerlerinden Mino Raiola hayatını kaybetti

Haaland, Pogba ve İbrahimovic gibi yıldızların menajerliğini üstlenen ünlü temsilci Mino Raiola hayatını kaybetti.

30.04.2022 - 18:35 |
Dünyanın en ünlü menajerlerinden Mino Raiola hayatını kaybetti

54 yaşındaki dünyaca ünlü futbol menajeri Mino Raiola hayatını kaybetti.

Mino Raiola'nın ailesi tarafından yapılan açıklamada, ünlü menajerin hayatını kaybettiği doğrulandı.

İtalyan asıllı Hollandalı menajer; Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Paul Pogba, Marco Verratti, Mario Balotelli gibi ünlü oyuncuların temsilciliğini yürütüyordu.

SON DAKİKA
  1. Emre Belözoğlu ile Serkan Reçber arasında büyük gerginlik
    Emre Belözoğlu ile Serkan Reçber arasında büyük gerginlik
  2. Yılan hikayesine dönmüştü! Burak Elmas yeni seçim tarihini açıkladı
    Yılan hikayesine dönmüştü! Burak Elmas yeni seçim tarihini açıkladı
  3. Konyaspor'a Volkan Demirel darbesi!
    Konyaspor'a Volkan Demirel darbesi!
  4. Dünyanın en ünlü menajerlerinden Mino Raiola hayatını kaybetti
    Dünyanın en ünlü menajerlerinden Mino Raiola hayatını kaybetti
  5. 5 gollü maçta Kasımpaşa'nın gücü yetmedi! Muleka bu sefer...
    5 gollü maçta Kasımpaşa'nın gücü yetmedi! Muleka bu sefer...
  6. İtalya'ya 7.Türk yıldız! Anlaşma tamam 5 m.euro + bir sonraki satıştan yüzde 10 pay
    İtalya'ya 7.Türk yıldız! Anlaşma tamam 5 m.euro + bir sonraki satıştan yüzde 10 pay
  7. Liverpool Newcastle United maçı canlı izle! Newcastle United - Liverpool maçı hangi kanalda, şifreli mi?
    Liverpool Newcastle United maçı canlı izle! Newcastle United - Liverpool maçı hangi kanalda, şifreli mi?
  8. Domenec Torrent'i taklit etti kulüp tarihine geçti! İşin içinde Pelkas da var
    Domenec Torrent'i taklit etti kulüp tarihine geçti! İşin içinde Pelkas da var
  9. Ali Koç'tan 'İzlanda - İsveç' modeli! Jesus iptal Aykut Kocaman ve İsmail Kartal F.Bahçe'ye geliyor
    Ali Koç'tan 'İzlanda - İsveç' modeli! Jesus iptal Aykut Kocaman ve İsmail Kartal F.Bahçe'ye geliyor
  10. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emre Belözoğlu ile Serkan Reçber arasında büyük gerginlik

Emre Belözoğlu ile Serkan Reçber arasında büyük gerginlik

Yılan hikayesine dönmüştü! Burak Elmas yeni seçim tarihini açıkladı

Yılan hikayesine dönmüştü! Burak Elmas yeni seçim tarihini açıkladı

Konyaspor'a Volkan Demirel darbesi!

Konyaspor'a Volkan Demirel darbesi!

Dünyanın en ünlü menajerlerinden Mino Raiola hayatını kaybetti

Dünyanın en ünlü menajerlerinden Mino Raiola hayatını kaybetti

Sıradaki Haber