Dünyanın en ünlü menajerlerinden Mino Raiola hayatını kaybetti
Haaland, Pogba ve İbrahimovic gibi yıldızların menajerliğini üstlenen ünlü temsilci Mino Raiola hayatını kaybetti.
30.04.2022 - 18:35 |
54 yaşındaki dünyaca ünlü futbol menajeri Mino Raiola hayatını kaybetti.
Mino Raiola'nın ailesi tarafından yapılan açıklamada, ünlü menajerin hayatını kaybettiği doğrulandı.
İtalyan asıllı Hollandalı menajer; Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Paul Pogba, Marco Verratti, Mario Balotelli gibi ünlü oyuncuların temsilciliğini yürütüyordu.