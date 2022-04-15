Spor, düzenli beslenme ve fit vücuda sahip oldu Avrupa'nın en iyi markalarını peşinden koşturdu! Azat İpek hakkında bilinmeyenleri anlattı...

Azat İpek 28 Eylül 1996 yılında Mardin'de dünyaya geldi. Mardin'de doğup büyüyen ünlü isim liseyi bitirir bitirmez modernlik üzerine çalışmalarına başladı. Kusursuz bir fiziğe sahip olan İpek ilk modellik işini yapmak için Dubai'ye gitti. Türkiye'ye döndü ve oyunculuk üzerine eğitimlerini sürdürdü. Cem Özer, Kudret Sabancı, Kıvanç Tatlıtuğ, Süleyman Saçak, Onur Tan, Hakan Arslan, Reyhan Usta gibi oyuncu ve yönetmenlerle çalışarak eğitim aldı. Oyunculuk üzerine almış olduğu eğitimin yanı sıra modellik çalışmalarını da sürdürdü. 2019 yılında Mercedes Benz Fashion Week Hemington da Türk model olarak yer aldı ve bütün Türkiye'nin gururu oldu. Daha sonra yer aldığı sinema filmi ile adını duyurdu. Bizans ordu komutanı rolüne girdi. Malazgirt 1071’de büyük başarı elde etti adını giderek daha fazla insana duyuran Azat İpek Boyner reklam filminde Under Armour ve Nike markalarını temsil etti. Modellik işine son günlerde ağırlık veren ünlü oyuncu ve model şu an Singapur ve Dubai'de lüks otellerin katalog çekimleri için bulunuyor. Başarılı çekimlerin ardından Türkiye'ye dönecek olan Azat İpek yeni projeler için sabırsızlanıyor.