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Rıza Kayaalp 11. kez Avrupa şampiyonu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo final mücadelesinde İtalyan Danila Sotnikov 4-0 üstünlükle devirerek altın madalya kazandı ve 11'inci kez Avrupa şampiyonu oldu.

02.04.2022 - 22:12 | | Ercan ATA / BUDAPEŞTE (Macaristan), (DHA)
Rıza Kayaalp 11. kez Avrupa şampiyonu

Kariyerinde 10 kez Avrupa şampiyonu olma başarısı gösteren Rıza Kayaalp, Macaristandan da boş dönmedi, 11'inci kez Avrupanın en büyüğü olmayı başaran 130 kilodaki milli güreşçi Rıza Kayaalp, İtalyan Danila Sotnikov ile final karşılaşmasına çıktı. Baştan sona üstün bir performans gösteren Kayalap, 4-0 üstünlükle altın madalyaya ulaştı.  

Bu arada Dünya ve Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp, şampiyonluk ödülünü Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası Eslem Fatma Altındağın tedavisi için kullanacağını duyurdu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristanda düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

Macaristanın başkenti Budapeştede düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanarak 11. kez Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalpi kutluyorum. Avrupa Şampiyonu olarak bizleri yine gururlandıran Rıza Kayaalpin başarılarının devamını diliyorum.  Grekoromen stilde 77 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Yunus Emre Başar ile bronz madalya kazanan 55 kilo güreşçimiz Emre Mutlu ile 63 kilo güreşçimiz Ahmet Uyarı da tebrik ediyorum. Avrupa Güreş Şampiyonasında Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza da başarılar diliyorum.

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