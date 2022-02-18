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Diğer SporlarHamilton: Hiçbir zaman bırakacağımı söylemedim
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Hamilton: Hiçbir zaman bırakacağımı söylemedim

Formula 1’in son şampiyon takımı Mercedes yeni aracını bugün tanıttı. W13 adı verilen arabanın lansmanına Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve George Russell ile birlikte takım patronu Toto Wolff da iştirak etti.

18.02.2022 - 15:32 |
Hamilton: Hiçbir zaman bırakacağımı söylemedim

F1’de geçen sezon şampiyonluğu, son yarışta Red Bull pilotu Max Vestappen’e kaptıran Hamilton lansmanda yaptığı konuşmada emekliye ayrılacağı söylentilerinin doğru olmadığını söyledi.

Hamilton şöyle konuştu:

‘Hiçbir zaman bırakacağımı söylemedim. Yaptığım işi ve bu ekibin bir parçası olmayı seviyorum. Ama öte yandan benim için zor bir dönemdi, evet. Bir adım geri atıp mevcut duruma odaklanmam gereken bir zamandı. Bu süreçte ailemle birlikte iyi zaman geçirmeye baktım. Russel’ın enerjisini takıma getirdiğini görmek güzel. Bence heyecan dolu bir sezon olacak’

Yeni yönetmeliklere uygun hale getirilen Mercedes’in yeni arabasının tanıtımı da yapıldı. Gümüş renklerin hakim olduğu araç görücüye çıktı. Mercedes’in yeni pilotu Russell da yapılan değişikliklerin ardından son derece heyecan verici bir Formula 1 sezonunun kendilerini beklediğini ifade etti.

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