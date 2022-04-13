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Anadolu Efes'in Euroleague'deki rakibi Olimpia Milano oldu

Fenerbahçe Beko'nun Maccabi Tel Aviv'e 85-76 mağlup olmasıyla birlikte Anadolu Efes'in play-off turundaki rakibi Olimpia Milano oldu.

13.04.2022 - 22:16 |
Anadolu Efes'in Euroleague'deki rakibi Olimpia Milano oldu

Anadolu Efes'in Euroleague'de play-off'taki rakibi Olimpia Milano oldu.

Fenerbahçe Beko, erteleme maçında Maccabi Tel Aviv'e 85-76 mağlup olmasıyla birlikte Anadolu Efes normal sezonu 6. sırada tamamladı ve Olimpia Milano'nun rakibi oldu.

Bu galibiyetle birlikte 5. sıraya yükselen Maccabi ise Real Madrid ile kozlarını paylaşacak.

İLK 2 MAÇ İTALYA'DA

Seride ev sahibi avantajına sahip olan Milan, ilk 2 maçı evinde oynayacak. 3. maçta seri İstanbul'a dönecek. Gerekmesi halinde 4. maç yine İstanbul'da olacak. Seri uzarsa 5. maç İtalya'da oynanacak

Diğer eşleşmeler şöyle:

Barcelona - Bayern Münih
Real Madrid - Maccabi Tel Aviv
Olympiakos - Monaco

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