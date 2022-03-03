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THY EuroleagueAnadolu Efes 84-79 Fenerbahçe Beko / Maç sonucu
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Anadolu Efes 84-79 Fenerbahçe Beko / Maç sonucu

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 84-79 mağlup ederek 14. galibiyetini aldı.

03.03.2022 - 22:37 |
Anadolu Efes 84-79 Fenerbahçe Beko / Maç sonucu

Euroleague'de Fenerbahçe Beko'yu konuk eden Anadolu Efes, sahadan 84-79 galip ayrıldı ve 8. sıraya yükseldi.

THY Avrupa Ligi'nde 12 galibiyette kalan Fenerbahçe Beko ise 10. sırada yer aldı.

İLK MAÇI DA EFES KAZANMIŞTI

Lacivert-beyazlılar ligde oynadığı 25 maçta 13 galibiyet ve 12 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe ise çıktığı 24 maçın 12'sini kazanırken 12'sinde mağlup oldu.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında sezonun ilk devresinde oynanan maçı Anadolu Efes, 89-84 kazanmayı başarmıştı.

EUROLEAGUE'DE F.BAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ

Avrupa Ligi'nde yapılan 18 karşılaşmanın 11'inde Fenerbahçe, 7'sinda ise Anadolu Efes galibiyetle ayrılan taraf oldu.

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