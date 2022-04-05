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Alperen Şengün müjdeli haberi verdi!

NBA'de Houston Rockets'taki performansıyla alkış toplayan Alperen Şengün, EuroBasket 2020 turnuvası öncesi kararını verdi.

05.04.2022 - 13:55 |
Alperen Şengün müjdeli haberi verdi!

NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta müthiş performans sergileyen Alperen Şengün, Houston Rockets muhabirine açıklamada bulundu.

 Başarılı basketbolcu, sezon bittikten sonra öncelikle ailesiyle vakit geçirmek üzere Türkiye’ye döneceğini, sonrasında Yaz Ligi’ne katılmak için Houston Rockets kampında yer alacağını söyledi. Alperen Şengün ayrıca müjdeli haberi verdi ve EuroBasket 2022 turnuvasında A Milli Takım forması giyeceğini açıkladı.

19 yaşındaki genç yıldız, 1-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek EuroBasket’te milli takım formasını terlettikten sonra ise sezon öncesi kampı için Houston Rockets’a katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne geri dönecek.

Alperen Şengün müjdeli haberi verdi

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