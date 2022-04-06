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Bahçeşehir Koleji, FIBA EuropeCup'ta finalde!

EuroCup Basketbol Erkekler yarı final rövanş maçında Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'i 90-82 yenen Bahçeşehir Koleji finale yükseldi.

06.04.2022 - 22:36 |
Bahçeşehir Koleji, FIBA EuropeCup'ta finalde!

FIBA Avrupa Kupası yarı finalinde 77-71 kazandığı maçın rövanşında Leiden Basketball'ı 90 - 82 mağlup eden Bahçeşehir Koleji finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 24 sayıyla Bahçeşehir Koleji'nden Kartal Özmızrak oldu. Bahçeşehir Koleji'nin finaldeki rakibi, Reggiana ile Bakken Bears eşleşmesinin galibi olacak.

Ernak: Umuyorum bu yolculuğun sonu kupa olacak

Maçın ardından konuşan Bahçeşehir Koleji başantrenörü Erhan Ernak yarım kalan hikayelerine dikkat çekerek şunları dedi:‘’Oyunu ve aslında seriyi de genel hatlarıyla kontrol ettik. 2019-20 sezonunda hikayemiz yarı finalde elimizde olmayan sebeplerden ötürü yarım kalmıştı; şimdi bir adım öteye gitmeyi ve adımızı finale yazdırmayı başardığımız için mutluyuz. Umuyorum bu yolculuğun sonu kupa olacak. Bugün buraya gelip harika bir atmosfer oluşturarak takımımızı destekleyen tüm Bahçeşehir ailesine gönülden teşekkür ederim.’’

1'İNCİ PERİYOT: 25-19

DEVRE: 46-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-57

SALON: Ülker Sports

HAKEMLER: Michal Proc, Geert Jacobs, Zdravko Rutesic

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Sam Dekker 16, Kartal Özmızrak 24, Richard Solomon 6, Erkan Yılmaz 8, Berkay Candan 15, Muhammed Baygül 2, Emir Gökalp, Langston Hall, Jamal Jones 15, Hadi Özdemir, Oğuz Savaş 2, Desean Smith 2

LEİDEN BASKETBALL: Jhonathan Dunn 21, Asbjoern Midtgaard 8, Arunas Mikalauskas 10, Luuk van Bree 10, Marijn Ververs, Maarten Bouwknecht 13, Worthy De Jong 9, Peter Olisemeka 11, Jamayro de Windt, Tjon Affo

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