Bahçeşehir Koleji, kupa için avantajı eline geçirdi!Muhteşem galibiyet...

FIBA Avrupa Kupası Final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda İtalyan ekibi Unahotels Reggio Emilia'yı 72-69 yenerek rövanş öncesi avantajı eline geçirdi. Bahçeşehir Koleji'nde Jamal Jones 12 sayıyla karşılaşmayı tamamlarken, ev sahibi ekipte Andrea Cinciarini kaydettiği 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Karşılaşmaya iki takım da hücumda istediği gibi başlayamadı ve periyodun ilk 4 dakikasını ev sahibi ekip, 6-5 önde tamamladı. Periyodun ilerleyen dakikalarında hücumda iki takım da etkili bir görüntü çizdi. Smith ve kenardan gelen Jones'un katkılarıyla sayılar bulan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmanın ilk periyodunu 19-18 önde tamamladı.

İkinci periyoda Johnson'ın etkili ve skorer oyunu ile giren ev sahibi ekibe, Bahçeşehir Koleji Jones ile karşılık verdi ve periyodun ilk 4 dakikasını ev sahibi ekip, 27-26 önde geçti. Periyodun ilerleyen dakikalarında iki takımda hücumda skor bulmakta sıkıntı çekti. Solomon ile pota altında etkili olan Bahçeşehir Koleji, Smith'in de tekrar devreye girmesiyle birlikte son 1 dakikada 38-34 önde girdi. Sam Dekker ile periyodun son bölümünde bir isabet daha bulan Bahçeşehir Koleji, ilk yarıyı 40-34 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda üç sayılık isabetlerle giren ev sahibi ekip, periyodun bitimine 6:35 kala skoru eşitledi: 43-43. Bu dakikanın ardından Kartal Özmızrak ile üst üste sayılar bulan Bahçeşehir Koleji, farkı bir anda 7'ye çıkardı: 43-50. Periyodun bitimine 2:58 kala Jones ile iki sayılık isabet bulan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmada ilk kez farkı çift hanelere çıkardı: 43-54. Kalan dakikalarda da farkı açmayı başaran Bahçeşehir, karar periyoduna 63-47 önde girdi.

Son periyoda hücumda zorlanarak başlayan Bahçeşehir Koleji, rakibinin üst üste gelen sayılarına engel olamayınca karşılaşmanın bitimine 4:27 kala ev sahibi ekip, farkı 10'a indirdi: 57-67. Bu dakikadan sonra da etkili oyununu sürdüren Emilia, Strautins'in üç sayılık basketiyle farkı bitime 3:13 kala 5'e indirdi: 62-67. Kalan bölümde de üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir Koleji, parkeden 72-69 galip ayrıldı.

YÜCEL AİLESİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Bahçeşehir Koleji'nin Reggio Emilia ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi Yücel ailesi de tribünden takip etti. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve aileleri de tribünden destek olarak bu önemli karşılaşmada takımı yalnız bırakmadı.

RÖVANŞ KARŞILAŞMASI 27 NİSAN'DA

Unahotels Reggio Emilia - Bahçeşehir Koleji finalindeki 2'nci maç, 27 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmada Bahçeşehir Koleji, rakibine 2 farklı yenilmesi halinde dahi şampiyon olacak.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Cinciarini 20, Larson, Strautins 8, Hopkins 6, Johnson 16, Baldi Rossi 5, Thompson 9, Crawford 5

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hall 6, Smith 11, Muhammed Baygül 4, Berkay Candan 7, Oğuz Savaş, Solomon 9, Jones 12, Kartal Özmızrak 11, Dekker 10, Black 2, Erkan Yılmaz

1'İNCİ PERİYOT: 18-19

İLK YARI: 34-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-63

HÜSEYİN YÜCEL: İSTANBULDA İŞİ BİTİRİP KUPAYI GETİRECEĞİZ

Karşılaşmayı değerlendiren Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Zor olacağını biliyorduk. Rakip de ilk kez finalde ve çok istediler bu maçı. Harika bir atmosferde oynadılar. Her ne kadar farkı açtıysak da maçı almasını bildik. Az da olsa bir skor avantajıyla evimize dönüyoruz. İnşallah haftaya İstanbulda işi bitirip kupayı getireceğiz diye konuştu.Öte yandan Hüseyin Yücel, İstanbulda daha farklı bir atmosfer olacağını belirterek, İstanbulda buradakinden çok daha güzel bir atmosfer bekleyecek İtalyan misafirlerimizi. Orada bu işi bitireceğiz inşallah, bir sıkıntı olmaz ifadelerini kullandı.

ERHAN ERNAK: ZOR BİR MAÇ OLMASINI BEKLİYORDUK

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak rövanş karşılaşmasında daha iyi bir basketbol oynayarak sonuca gideceklerinin altını çizdi. Ernak, Daha farklı kazanabilirdik. Bu eşleşmeyi, 80 dakikalık bir maç olarak görüyoruz. Evimizde rakibimize karşı silah olarak kullanabileceğimiz birçok farklı şey denedik. Bazı şeyler iyi oldu, bazı şeylerin üzerine çalışmamız gerekiyor. Zor bir maç olmasını bekliyorduk. Bu sezon evinde maç kaybetmeyen takımı, mağlup etmeyi başardık. Bence bu önemli bir direnç noktası. Evimizde çok daha öz güvenli çok daha planlı oynayarak çok daha erken sonuca gideceğimize eminim şeklinde konuştu.

SAM DEKKER: İŞİN İÇİNE BİR HİKAYE GİRDİ

Sam Dekker ise rövanş karşılaşmasında da iyi bir mücadele ortaya koymak istediklerini vurgulayarak, Bazen işler kontrolünüzden çıkabiliyor. Rakibe bazı kolay şanslar verdik. Rövanş karşılaşmasına bir drama ile gidiyoruz. İşin içine bir hikaye girdi. Bir 40 dakika daha mücadele etmek istiyoruz, şampiyonluk için mücadele etmek zorundayız açıklamasında bulundu.