BASKETBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Avrupa ŞampiyonasıSopron Basket 60-55 Fenerbahçe Safiport
HaberlerAvrupa Şampiyonası Haberleri Sopron Basket 60-55 Fenerbahçe Safiport
ABONE OL

Sopron Basket 60-55 Fenerbahçe Safiport

Fenerbahçe Safiport, Kadınlar Euroleague finalinde Sopron Basket'e 60-55 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

10.04.2022 - 18:55 |
Sopron Basket 60-55 Fenerbahçe Safiport

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar EuroLeague Dörtlü Finalorganizasyonunun finalinde Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Baştan sona nefesleri kesen bir mücadeleye sahne olan maç, Sopron'un 60-55'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve Macaristan temsilcisi şampiyon oldu.

20 saniye kala 3 sayı gerideyken kullanılan 3 sayılık atışı değerlendiremeyen Fenerbahçe Safiport ise EuroLeague ikincisi oldu.

    SON DAKİKA
    1. Sopron Basket 60-55 Fenerbahçe Safiport
      Sopron Basket 60-55 Fenerbahçe Safiport
    2. Sivasspor-Başakşehir: 0-2
      Sivasspor-Başakşehir: 0-2
    3. Son bir transfer kıyağı! Berkan ve Taylan'ın yerine dünyaca ünlü bir yıldız geliyor
      Son bir transfer kıyağı! Berkan ve Taylan'ın yerine dünyaca ünlü bir yıldız geliyor
    4. SON DAKİKA! Kerem Aktürkoğlu, Feghouli ve Mostafa Mohamed'in durumu belli oldu! 1 iyi 2 kötü haber
      SON DAKİKA! Kerem Aktürkoğlu, Feghouli ve Mostafa Mohamed'in durumu belli oldu! 1 iyi 2 kötü haber
    5. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ilk etap Caleb Ewan'ın
      Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ilk etap Caleb Ewan'ın
    6. Ve Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu! Geçen yıl da düşmüşlerdi...
      Ve Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu! Geçen yıl da düşmüşlerdi...
    7. Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon euro istedi Ali Koç 'bu parayı asla veremem' dedi!
      Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon euro istedi Ali Koç 'bu parayı asla veremem' dedi!
    8. Derbi öncesi sürpriz hamle! Mesut Özil paylaştı sosyal medya yıkıldı
      Derbi öncesi sürpriz hamle! Mesut Özil paylaştı sosyal medya yıkıldı
    9. Beşiktaş'tan Trabzonspor'a imza atıyor! Bakasetas'ın yerine geliyor hem de bedavaya
      Beşiktaş'tan Trabzonspor'a imza atıyor! Bakasetas'ın yerine geliyor hem de bedavaya
    10. Fatih Terim sürgüne göndermiş Torrent bir kez bile yüzünü görmemişti! Derbi öncesi ayrılık
      Fatih Terim sürgüne göndermiş Torrent bir kez bile yüzünü görmemişti! Derbi öncesi ayrılık

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sopron Basket 60-55 Fenerbahçe Safiport

    Sopron Basket 60-55 Fenerbahçe Safiport

    Sivasspor-Başakşehir: 0-2

    Sivasspor-Başakşehir: 0-2

    Son bir transfer kıyağı! Berkan ve Taylan'ın yerine dünyaca ünlü bir yıldız geliyor

    Son bir transfer kıyağı! Berkan ve Taylan'ın yerine dünyaca ünlü bir yıldız geliyor

    SON DAKİKA! Kerem Aktürkoğlu, Feghouli ve Mostafa Mohamed'in durumu belli oldu! 1 iyi 2 kötü haber

    SON DAKİKA! Kerem Aktürkoğlu, Feghouli ve Mostafa Mohamed'in durumu belli oldu! 1 iyi 2 kötü haber

    Sıradaki Haber