Sopron Basket 60-55 Fenerbahçe Safiport

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar EuroLeague Dörtlü Finalorganizasyonunun finalinde Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Baştan sona nefesleri kesen bir mücadeleye sahne olan maç, Sopron'un 60-55'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve Macaristan temsilcisi şampiyon oldu.

20 saniye kala 3 sayı gerideyken kullanılan 3 sayılık atışı değerlendiremeyen Fenerbahçe Safiport ise EuroLeague ikincisi oldu.