Dünya İngltere’de ortaya çıkan yeni varyantı konuşuyor! Omciron varyantı ile ilgili mücadele sürerken Covid 19’un yeni varyantı XE ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıklama yaptı. İngiltere'de görülen yeni koronavirüs varyatı XE'nin bulaşıcılığı merak ediliyor. Peki, Yeni koronavirüs varyatı XE nedir? XE varyantı belirtileri ne? XE varyantı bulaşıcı mı? Rekombinant mutasyon nedir? İşte yeni varyant XE hakkında merak edilenler ve DSÖ’nün açıklaması!

İki yılı aşkın bir süredir dünya Covid 19 ve varyantları ile mücadele ediyor. Bir süredir dünyada omicron varyantı baskın varyant olarak biliniyordu. Koronavirüsün yeni bir varyantı ortaya çıktı. İngiltere’de görüren XE adı verilen yeni varyant endişelere neden olurken XE'nin BA'1 ve BA.2 Omicron suşlarının bir mutasyonu olan bir rekombinant olduğu açıklandı.

KORONAVİRÜSÜN YENİ VARYANTI XE NEDİR?

İngiliz uzmanlar British Medical Journal'da yayınlanan bir makalede, varyantların çoğaltma sırasında genetik materyallerini karıştırıp yeni bir mutasyon oluşturduğunu söyledi.

REKOMBİNANT MUTASYON NEDİR?

Rekombinant mutasyonlar, bir hastaya birden fazla koronavirüs varyantı bulaştığında ortaya çıkar.

YENİ VARYANT BULAŞICI MI?

Dünya Sağlık Örgütü'ünden (DSÖ) konu ile ilgili beklenen açıklama geldi. DSÖ yeni mutasyon XE'nin Omicron'un BA.2 alt varyantından yüzde 10 daha bulaşıcı olduğunu duyurdu.

Açıklamada bu sonucun ilk bulgu olduğu kesin bir bilgiye ulaşmak için araştırmaların sürdüğünün altı çizildi.

YENİ VARYANT XE KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?

İngiltere'nin sağlık kurumu, XE varyantının ilk olarak 19 Ocak'ta tespit edildiğini ve yeni varyantın 637 vakada tespit edildiğini bildirildi.