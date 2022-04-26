Vazektomi ameliyatının geri dönüşü var mı?

Vazektomi sonrası cinsel tatminde artış görülebilir

Erkeklerde vazektomi, sperm kanallarının kesilmesi, bağlanması veya mühürlenmesi ile uygulanan cerrahi bir doğum kontrol yöntemidir.

En sık sorulan sorulardan biri, uygulamadan sonra spermin penisten dışarı akmaya devam edip etmeyeceğidir çünkü erkek üremesini sağlayan tüm hücreler, tüm akışın sadece yüzde 1-3'ünü oluşturan testislerden gelir. Kalan sıvı prostattan ve üreme sistemindeki diğer salgı bezlerinden gelir. Bu nedenle ameliyattan sonra penisten sıvı akışı yine olacaktır, ama bu sıvının içerisinde spermatozoon (erkek üreme hücresi) olmayacaktır.

Başka bir merak edilen detay ise, hormonal dengesizliklerin oluşup oluşmadığıdır. Ancak hormonal dengesizlik vazektomi sonrası görülmez çünkü testislerden gelen spermlerin vücut üzerinde herhangi bir hormonal etkisi yoktur. Testosteron hormonunun tüm vücuda yayılması için testislerle herhangi bir ilişkisi olması gerekmez. Doğrudan kana girebilir. İlişki sırasında zevk kaybı olmaz, eşler arasında gebelik korkusu olmadığı için zevk kaybı değil, cinsel doyumda artış olabilir.

Vazektomi işleminde birçok yöntem mevcuttur

Sperm kanalı kesilerek vazektomi yapılabilir. Dünyada bu yöntemin kullanım oranı yüzde 7 olmasına rağmen ülkemizde kullanım oranı yaklaşık yüzde 0,1'dir. Genellikle işlem hastane ortamında ya da poliklinik koşullarında, lokal anestezi altında 30 dakika içerisinde yapılır. Uygulamadan sonra yatış gerekmez. Uygulamanın yapıldığı kişi günlük yaşamına devam edebilir ve koruyuculuk oranı yüzde 99 civarındadır. Uygulama sonrası yaklaşık 20-30 boşalma sonrasında tam koruma sağlanır. İşlem sonunda nihai sonucu görmek için sperm analizi yapılır. Konvansiyonel ve neştersiz olmak üzere iki farklı teknik vardır.

Konvansiyonel vazektomi: Kanallara ulaşmak amacıyla testislerden birkaç tane küçük kesi yapılır. Kanaldan küçük bir parça keserek kanallar bağlanır. Kesi daha sonra kendiliğinden düşen dikişlerle kapatılır.

Neştersiz vazektomi: Testis kesilmeden tüpü sabitlemek için cerrahi aletler kullanılır. Geçidin kesildiği, bağlandığı veya kapatıldığı deride küçük bir delik açılır. Bu yöntemde dikiş kullanılmaz.

Vazektomi işlemi kimler için uygundur?

Ülkemizde vazektomi bekar ve yetişkin bireyler tarafından isteklerine göre yapılabilmektedir. Ancak evli kişilerin eşlerinin izni olmadan uygulamanın yapılması kesinlikle yasaktır. Vazektomi öncesinde kişi tüm detaylar hakkında bilgilendirilmelidir, çünkü ameliyattan sonra tekrar çocuk sahibi olmak isteyen kişiler, potansiyel olarak riskli birçok ameliyatla karşı karşıya kalmaktadır ya da tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olabilmektedirler. Çocuk sahibi olmak istemeyen kişiler güvenle vazektomi yaptırabilirler. Yine yeterli sayıda çocuğu olan ve başka çocuk istemeyen bireyler için bu işlem önerilebilir. En doğru doğum kontrol yöntemlerinden biri olması, kolay uygulanabilmesi ve maliyetinin düşük olması nedeniyle tercih edilebilir.

Vazektomi ile ilgili merak edilenler

Her ameliyattan sonra olabileceği gibi ameliyat sonrasında da kanama olabilir.

Vazektomi, bir kişiyi prezervatif gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korumaz. Bu uygulamanın avantajı, bireyin gebe bırakma oranları neredeyse kesin olarak ortadan kalkmasıdır. Tüm bunların yanı sıra cinsel ilişkinin kesintiye uğraması gibi bir sorun yaşanmamaktadır.

Vazektominin geri dönüşü var mıdır?

Vazektomi yönteminin geri dönüşü teorik olarak mümkündür. Ancak uygulamada geri dönüşüm oldukça problemli bir durumdur.

Vazektomi uygulaması çok kesin ve kolay bir yöntemdir, her ürolog bu operasyonu kolaylıkla gerçekleştirebilir. Ancak bu işlemin geri döndürülmesi konusunda alanında uzman, mikrocerrahi alanında kendini geliştirmiş doktorlar tarafından yapılabilmektedir.