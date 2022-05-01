Uzmanlar uyardı! Bayramda şekerin dozunu kaçırmayın!

Tatlı ve çikolata tüketimin arttığı bayramda özellikle şeker hastalarının dikkatli olması gerekiyor. Uzun süren açlık günleri geride kalırken, bu kez de bayramda yapılan ikramlarla ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alper Çelik Ramazan Bayramı’nda şeker tüketimi ile ilgili uyarılarda bulundu.

BAYRAMDA ŞEKERİN DOZUNU KAÇIRMAYIN

Bayramda şeker ve tatlı tüketimi artıyor. Bu nedenle başta diyabet hastaları olmak üzere kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olan basit karbonhidrat tüketimine dikkat edilmeli. Bayramı şekersiz geçirmemek isteyenler ise şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlılardan ‘masumane porsiyonlar’ tüketebilir.

BASİT KARBONHİDRAT TÜKETİMİNE DİKKAT

Bu yıl Ramazan ayının bahara denk gelmesiyle uzun süreli bir açlık ve susuzluk döneminin söz konusu olduğunu belirten Prof. Dr. Alper Çelik “Bu dönemin sonunda ise şeker gibi bir bayram bizi bekliyor. Diyabetli olsun ya da olmasın bütün bireylerin şeker, tatlı gibi basit karbonhidratların tüketimine dikkat etmesinde fayda var” dedi.

ANİ DALGALANMALAR YAŞANABİLİR

Şeker, tatlı gibi basit karbonhidratların tüketiminin kan şekerinde ani dalgalanmalara sebebiyet verebileceğine dikkat çeken Çelik, “Kontrolsüz diyabetli hastaların/bireylerin bu besinlerden uzak durması önemli. Ancak kontrollü diyabet hastalarında basit karbonhidratların kana karışım hızını yavaşlatabilmek açısından sağlıklı protein, süt, yoğurt, ayran, peynir gibi veya sağlıklı yağ, çiğ fındık, badem, ceviz gibi alternatifleri de beslenme düzenine eklemek, mümkünse miktarlarına dikkat ederek beraber tüketiyor olmak önemli. Ana öğünlere çiğ veya pişmiş sebzeleri eklemek, bunları az yağlı, yağsız et, tavuk, balık grubuyla tercih etmek, bol su tüketmek, gün içinde 40-45 dakikalık yürüyüşler planlamak genel olarak süreci rahat yönetebilmemize yardımcı olacaktır. Medikal tedavi alan bireylerin ilaçlarını düzenli kullanmaları unutulmamalı” diye konuştu.

DOĞAL TATLANDIRICILAR KULLANIN

Şerbetli tatlılardan ziyade sütlü veya meyveli tatlıları daha masumane porsiyonlarının tercih edilebileceğini aktaran Çelik,” “Bu tatlıların şeker oranı azaltılabilir. Arzuya göre toz tarçın ile tatlandırılabilir. Un kullanılan alternatiflerde daha tatlı bir ikame olarak keçiboynuzu unu kullanılabilir. Şeker eklemeden hazırlanan tatlılar -eğer tatlı pişirilirse soğuduktan veya ılındıktan sonra- şekersiz pekmez, doğal bal ile tatlandırılabilir. Piyasada satılan kalorisiz ancak tatlı tadı veren yapay tatlandırıcılardan ise uzak durulmalıdır” ifadelerini kullandı.