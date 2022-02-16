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    SağlıkTüm HPV tipleri aynı kanser riskine sahip değil!
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    Tüm HPV tipleri aynı kanser riskine sahip değil!

    Kadın Hastalıkları, Doğum, Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Telce Ayşen Küçükceran, rahim ağzı kanserine neden olan yüksek riskli HPV tipleri hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı.

    16.02.2022 - 15:22 |
    Tüm HPV tipleri aynı kanser riskine sahip değil!

     

    Rahim ağzı kanseri nedeniyle yılda 300.000'den fazla kadın hayatını kaybediyor. Küresel verilere göre, rahim ağzı kanseri 2018'de kadınlarda en sık görülen dördüncü kanserdir ve insan papilloma virüsünün (HPV) yüksek riskli tipleri rahim ağzı kanseri öncülü oluşumların yüzde 99’undan sorumludur. HPV’nin yol açtığı kanserler içinde rahim ağzı kanseri taranarak önlenebilen tek kanserdir, dolayısıyla yüksek ölüm oranı etkili taramayı içeren kapsamlı bir yaklaşımla azaltılabilir.

    Tarama rahim ağzındaki (serviks) anormal hücreleri saptayan hücre bazlı Pap-smear ve rahim ağzı hücrelerinde yüksek riskli HPV varlığını tarayan HPV testinden oluşmaktadır. Taramada 25 yaş üzeri hastalarda bu testlerin birlikte yapılması önerilmektedir.

    Tüm HPV tipleri aynı kanser riskine sahip değil

    İnsan papilloma virüsünün (HPV) türleri nelerdir?

    İnsan papilloma virüsü yakın zamanda yaşadığımız pandeminin sorumlusu olan virüs gibi farklı türlere sahip bir virüstür. 100’den fazla farklı türü vardır, düşük riskli tipleri genital siğillere yol açarken, yüksek riskli tipleri rahim ağzının kanser öncülü lezyonlarına ve kansere yol açabilir. Bazı yüksek riskli tipleri diğer yüksek riskli tiplerden daha da yüksek olasılıkla kansere yol açabilir.

    HPV’nin yüksek riskli 14 tipi şu şekilde tanımlanmıştır; 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68. Rahim ağzı kanser vakalarında bu tiplerin dağılımı farklılık göstermektedir. Bu 14 yüksek riskli tipten 16,18 ve 45 dünya çapında rahim ağzı kanserlerinin yüzde 77’sinden; tip 16,18, 45, 33, 58, 52, 31 ise yüzde 90’nından sorumludur. HPV tiplerinden 51,35, 39, 68, 56, 59 ve 66 ise yüzde 9’dan azına yol açmaktadır.

    Rahim ağzı kanser taraması sonrası biyopsi alınan hastalar arasında biyopsi sonucu normal olanlarla ciddi patolojisi (CIN3 ve ilerisi) olanlar kıyaslandığından tip 16,18 ve 31’in ciddi patolojilerde en yaygın tip olduğu ortaya konmuştur.

    HPV analizleri

    HPV’nin tüm yüksek riskli tipleri benzer rahim ağzı kanser ve öncüllerini yapma riskine sahip değildir. Bazı HPV analizleri yüksek riskli HPV tiplerinin bir kısmını bildirmekte geri kalanının toplu halde raporlamaktadır, örneğin tip 16 ve 18’in olup olmadığını raporlayarak geri kalan yüksek riskli tiplerden tek tek bahsetmemektedir. Toplu halde raporlamak özellikle tip 31 gibi tip 18 ile eş değer riskli bir tipi maskeleyebilir. HPV tipinin ne olduğunu bilmek hastanın bireysel riskinin hesaplanmasına yardımcı olacaktır.

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