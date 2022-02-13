Toplumun yüzde 60’ı epilepsili bireylerden rahatsız oluyor!

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, 14 Şubat Dünya Epilepsi Günü kapsamında yaptığı açıklamada, epilepsinin sağlıklı bir yaşam sürmeye engel olmadığına, epilepsi hastalarının ve hasta yakınlarının hastalıktan daha çok toplumsal ön yargılarla mücadele etmek zorunda kaldıklarına dikkat çekti.

Türkiye’de 1 milyon epilepsi hastası yaşıyor

İnsan beyninin yaklaşık 100 milyar hücreden oluşan ve bilgisayarlarla bile karşılaştırılamayacak kadar karmaşık ama bir o kadar da eşsiz bir işleyişe sahip olduğunu bildiren Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Nerses Bebek, “Halk arasında ‘sara hastalığı’ olarak da bilinen epilepsi, kısa süreli beyin fonksiyon bozukluğuna bağlıdır ve beyin hücrelerinde geçici anormal elektrik yayılması sonucu ortaya çıkar. Tüm dünyada nörolojik hastalıklar arasında en sık görülen epilepsi, çoğunlukla aralıklı nöbetler ya da krizler halinde seyrediyor. Ülkemizde yaklaşık 1 milyon epilepsili birey yaşıyor ve hastaların yaklaşık yüzde 70’inin nöbetleri kontrol altında” diye konuştu.

#UzunLafınKısası ‘Epilepsi İçin Bak’manın zamanı

Ülkemizde çevresinde epilepsi hastası bireylerin olmasından rahatsızlık duyanların oranının maalesef yüzde 60 gibi çok yüksek bir oranda olduğunu açıklayan Prof. Dr. Nerses Bebek, bu yıl altıncı yılına giren Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasıyla bu ön yargıların üzerine gittiklerini vurguladı. Bu güne kadar toplum nezdinde geçmişe dayanan kemikleşmiş yanlış inanışları yıkmak için birçok çalışma yaptıklarını aktaran Prof. Dr. Bebek, toplumun bilinçlenen her bir ferdine bu konuda önemli görevler düştüğünü hatırlattı. Prof. Dr. Bebek sözlerine şöyle devam etti: “UCB Pharma’nın koşulsuz desteğiyle hayata geçirilen Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının bu yılki ana söylemini ‘Uzun Lafın Kısası’ olarak belirledik. #UzunLafınKısası epilepsi hastaları okuyabilir, çalışabilir, iş hayatında başarılı olabilir, evlenebilir ve çocuk sahibi olabilir.”

Ünlü Oyuncu Furkan Andıç’tan anlamlı destek

Epilepsi için Bak farkındalık kampanyasını toplumdaki ön yargılar ortadan kalkıncaya kadar sürdürmeyi hedeflediklerini açıklayan Prof. Dr. Bebek, bu yıl kampanyaya ünlü oyuncu Furkan Andıç’ın gönüllü destek verdiğini belirtti. Prof. Dr. Bebek, “Furkan Andıç’a duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gençlerin örnek aldığı, toplumun her kesiminin ilgiyle takip ettiği ünlü oyuncumuzun katkısıyla Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyamızın çok daha geniş kitlelere ulaşacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Sen de gönüllü farkındalık elçisi olabilirsin

Herkesin epilepsi farkındalığına katkı sunabileceğini söyleyen Prof. Dr. Bebek, “Bu konuda duyarlı olan herkesi Epilepsi İçin Bak Instagram sayfasında yer alan #MorGözlük filtresi ile çekecekleri kendi fotoğraflarını, farkındalık mesajları, #EpilepsiİçinBak ve #UzunLafınKısası etiketleriyle birlikte paylaşmaya ve gönüllü epilepsi farkındalık elçisi olmaya davet ediyoruz” dedi.

Epilepsi deprem gibidir

Otobüste, metroda, okulda ya da iş yerinde epilepsi nöbeti geçiren bir bireyle karşılaşabileceğimizi ancak ülkemizde her 2 kişiden birinin epilepsi nöbeti geçiren hastaya nasıl müdahalede bulunacağını bilmediğini söyleyen Prof. Dr. Nerses Bebek şunları paylaştı: “Epilepsi deprem gibidir ne zaman ve ne şiddetle geleceğini bilmek mümkün değildir. Epilepsi nöbeti geçiren bireylere nasıl müdahale etmemiz gerektiği konusunda en temel bilgileri bilmek hastanın yaralanmasını, aynı zamanda bizim de ona zarar vermememizi engelleyebilir.”

Epilepsi nöbeti geçiren hastaya soğan koklatmayın!

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Nerses Bebek epilepsi nöbeti geçiren hastalara ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiğini 10 başlıkta özetledi:

1. Mutlaka sakin olun, hastada bir şuur kaybı olabilir, hastayı güvenli bir ortama oturtun ya da mümkünse güvenli bir yere yatırın.

2. Ağzı kapalıysa, dişlerini sıktıysa açmaya çalışmayın. Dişlerinin arası açıksa; kazağınızın kenarı, tahta kaşığın ucu, çantanızın ya da kemerinizin deri kısmı gibi hastanın dişlerine zarar vermeyecek bir maddeyi dişlerinin arasına boğazını tıkamadığınızı kontrol ederek yerleştirin.

3. Hastanın bilinçsiz olduğunu unutmayın ve hareketlerini durdurmaya veya engellemeye çalışmayın.

4. Etrafında kendisini yaralayabilecek ucu sivri veya sert eşyalar varsa yanından uzaklaştırarak hastayı koruyun.

5. Gözlük takıyorsa gözlüğünü çıkartın. Üzerinde kravat, kemer gibi sıkı giysileri varsa giysilerini gevşetin.

6. Rahat nefes alması için yana doğru yatırıp ağız salgılarının dışarı akmasını sağlayın.

7. Nöbet sırasında; ilaç veya su içirmeye çalışmayın.

8. Nöbet sırasında nefes almakta zorlanan hastaya soğan ya da kolonya koklatmayın.

9. Sıklıkla nöbet sonrasında kişi yorgun, ne yaptığını bilemez haldedir, dolayısıyla bu aşamada elinizden geldiğince sakin ve güven verici olun.

10. Nöbet sırasında bireyin hareketlerini dikkatli izleyip doktor ve hasta yakınlarına bilgi verin. Nöbetin video kaydının alınması doktorun teşhis ve tedavi yöntemini belirlemesinde işini çok kolaylaştırır, o sırada video kaydı alma şansınız varsa hasta mahremiyetine dikkat ederek kayda alıp sağlık profesyonelleriyle paylaşın.

Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası Hakkında

Türk Epilepsi İle Savaş Derneği’nin UCB Pharma’nın koşulsuz desteğiyle, 2017 yılından beri hayata geçirilen Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası bu yıl altıncı yılında… Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası, epilepsili bireylerin de herkes gibi hayatlarına devam edebilecekleri, okuyabilecekleri, çalışabilecekleri, evlenebilecekleri, çocuk sahibi olabilecekleri ve başarılı işlere imza atabileceklerinin farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının taşıyıcı ikonu olarak epilepsi hastalarına olan bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini sembolize eden mor gözlükler kullanılıyor.

Epilepsi Farkındalık Araştırması'nın sonuçlarına göre; ülkemizde çevresinde epilepsi hastası bireylerin olmasından rahatsızlık duyanların oranı maalesef yüzde 60 gibi çok yüksek bir oranda. Araştırma yine gösteriyor ki; işveren olsam epilepsi hastası bir bireyi işe almak istemem diyenlerin oranı yüzde 22. Yakınlarının epilepsili bir bireyle evlenmesini istemeyenlerin oranı ise yüzde 36. Ayrıca her 2 kişiden 1’i epilepsi nöbeti geçiren kişiye nasıl müdahalede bulunacağını da bilmiyor.