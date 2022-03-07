Suda doğum ile gebenin stresi azalıyor

Dünyada son yıllarda yaygınlaşan suda doğum, doğuma özel tasarlanmış sıcak su dolu bir suda doğum havuz içinde gerçekleştirilen alternatif bir doğum yöntemi olarak tanımlanıyor. Su sayesinde, gebenin kasları gevşiyor, stres seviyesi azalıyor, doğum sancıları ve kaygısı azalıyor.

Anne adayını rahatlatıyor

Yapılan açıklamada suda doğum hakkında şu bilgiler verildi: “Suda doğum ünitesi olarak bilinen hidroterapi eşliğinde travay içinde doğumun gerçekleşmesindeki amaç, yalnızca anne adayını rahatlatarak normal doğum sürecini kolaylıkla atlatması değil, aynı zamanda 9 ay boyunca anne karnında su içinde kalan bebeğin dünyaya adaptasyonunu da kolaylaştırmak. Suda doğum doktor kontrolünde, vajinal doğum ile bebeğin dünyaya gelmesi ile son bulur. Diğer doğum türleri ile aynı oranda riskler taşıdığından güvenle tercih edilen bu yöntem sayesinde kan akımı artar, böylece rahim içinde olan kasılmalar rahatlıkla düzene girer. Sıcak suyun etkisiyle bebeğin dünyaya gelişi sırasında oluşabilecek vajina yırtılması riski azalır. Anne adayına ve bebeğe yan etkisi ya da zararı bulunmayan suda doğum yöntemi uygulanmadan önce, anne adayı ve bebek gerekli sağlık kontrollerinden geçirilir. Suda doğumun tam donanımlı suda doğum ünitesine sahip hastanelerde, deneyimli ve eğitim almış bir ekip tarafından gerçekleştirilmesi büyük önem taşır.”

Suda doğumun avantajları

“Anne adayının stres seviyesini azaltmada oldukça etkili bir yöntem olan suda doğum, bebek için de anne karnı dışındaki ortama daha yumuşak bir geçiş imkânı tanır. Suyun sağladığı doğal rahatlatıcı ortam sayesinde hem anne hem de bebek daha az travmaya maruz kalır. Suda doğum ünitesinde gerçekleştirilen doğumun avantajları ise şöyle: Doğum sancılarını hafifletir. Anne adayını ve bebeği rahatlatır. Vücut ağırlığı daha az hissedildiğinden, anne adayı daha rahat hareket eder. Doğum süresini kısaltır. Endorfin salgılanması artar ve böylece daha az ağrı hissedilir. Bebeğin çıkış yaptığı kanalların yumuşamasını sağlayarak esnekliğini artırır. Vajinal bölgeye kesi (epizyotomi) uygulanması ihtimali azalır. Çoğu zaman, suni sancı gibi medikal müdahaleler gerektirmez.”

Suda doğum nasıl yapılır?

“Suda doğum öncesinde gerekli sağlık kontrolleri yapılarak anne ve bebeğin bu yöntem için uygun birer aday olduğundan emin olmak gerekir. Çoğul gebeliklerde ve 37 haftanın altındaki gebeliklerde suda doğum tercih edilmez. Ayrıca annede herhangi bir nedenle aktif enfeksiyon tablosu ya da vajinal kanama varsa suda doğum yapılamaz. Bebeğin henüz doğum pozisyonu almamış olması ve doğum kilosunun yüksek olması da suda doğumu engelleyen durumlar arasındadır. Tüm şartlar suda doğum için uygunsa anneye detaylı bir hazırlık eğitimi verilir. Doğum başladığında anne, suda doğum için gerekli eğitimi almış olan personel ve uzman hekim eşliğinde, önceden hazırlanmış ve devamlı takip edilen sıcak suya girer. Ilık su annenin rahatlamasını sağlayarak stres seviyesini azaltır. Endorfin hormonu sayesinde ağrılar ve sancılar hafifler. Eğitimde öğretilen doğru nefes yöntemleri de sancıların azalmasını sağlar. Hekimin yönergeleri eşliğinde suda doğum gerçekleşir. Suda doğum yöntemi için tercih edilen hastanenin uygun şartları sağlaması, hastane personelinin bu konuda eğitimli ve deneyimli olması son derece önemlidir.”