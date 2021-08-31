Stres egzaması belirtisi ve tedavi yöntemleri

Egzama günümüzde yaygın olarak görülen cilt problemlerinden bir tanesidir. Psikolojik stresler, iş ortamındaki gerginlikler, özel yaşamdaki sıkıntılar gibi faktörler ciltte egzama oluşumuna sebebiyet verebilmektedir. Strese bağlı egzama hastalığı genellikle obsesif kişilik bozukluğu bulunan ve cildi alerjik kişilerde sıklıkla görülmektedir.

Hangi Aylarda Egzama Daha Sık Görülür?

Havaların soğuması ile birlikte cilt rahatsızlıklarında da artış görülmektedir. Egzama rahatsızlığı da özellikle kış aylarında daha fazla görülen bir hastalık türüdür. Kış aylarında egzama problemlerinin artmasının sebebi nem azlığı, havanın kuru olması ve stres şeklindedir. Strese bağlı meydana gelen egzamalar her mevsimde şiddetli bir şekilde görülebilmektedir.

Strese Bağlı Egzama Nedir, Neden Olur?

Deri, vücudumuzun en büyük ve en önemli organıdır. Derinin vücudun iç yapısı ile dış ortam arasında bir köprü olma görevi bulunmaktadır. Bunun yanında insanların duygu değişimleri deri üzerinde olumlu ya da olumsuz etkilere sahiptir.

Günümüz yaşam şartlarında strese bağlı egzama sıklıkla görülen rahatsızlıklardan bir tanesidir. Cilt rahatsızlıklarının büyük bir bölümü kişilerde meydana gelen psikolojik hastalıklar sebebi ile ortaya çıkmaktadır. Strese bağlı egzamalarda son dönemlerde en çok rastlanan deri rahatsızlıklarından bir tanesidir.

Strese Bağlı Egzama Belirtileri Nelerdir?

Strese bağlı egzama vücudun her yerinde meydana gelebilecek bir deri rahatsızlığıdır. En fazla;

Ense

Saçlı deri

Sırt bölgesi

Bacak gibi yerlerde meydana gelmektedir.

Çok nadir olmakla beraber bazen makat bölgesinde de stres egzamasına rastlanmaktadır. Bu egzama türü oldukça kaşıntılıdır. Kaşınan kısımlarda çoğunlukla kızarıklık, deride kalınlaşma, kepeklenme, kabuklanma ya da dökülme gibi problemler de meydana gelebilmektedir.

Strese bağlı egzamanın ilerlemesi halinde bulunduğu bölgelerde açık yaralar da meydana gelebilmektedir. Bu yaralardan giren bakteriler ise bölgenin enfeksiyon kapmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle bu egzama türünün ilerlemeden tedavi edilmesi gerekmektedir.

Strese Bağlı Egzama Tedavisi Nasıldır?

Stres nedeni ile egzama durumunun meydana gelmesi kişilerin daha çok stres olmasına neden olmaktadır. Bu da bir kısır döngü oluşmasına sebep olur. Bu sebeple strese bağlı egzamanın erken teşhisi ve tedavisi son derece önemlidir.

Egzamanın tedavi edilmemesi ya da tedavinin gecikmesi halinde bölgede açık yaralar oluşabilir. Daha da kötüsü bu yaraların enfeksiyon kapma riski bulunmaktadır. Strese bağlı egzamanın ortadan kaldırılması için öncelikle stres faktörlerinin ortadan kaldırılması gerekmektedir.